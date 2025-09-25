Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Escala 6x1: pressão popular pode reduzir jornada de trabalho, diz ministro

Luiz Marinho afirmou ser favorável à redução

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09:53

Manifestantes reúnem-se em protesto pelo fim da jornada de trabalho 6x1, na Cinelândia
Manifestantes reúnem-se em protesto pelo fim da jornada de trabalho 6x1, na Cinelândia Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, repetiu, nesta quinta-feira, 25, que é o momento de se mudar a escala de trabalho 6x1, mas ponderou que essa decisão depende do Congresso Nacional. Ele concede entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Eu defendo que reduza para 40 horas semanais, saindo das 44 horas semanais. E defendo que se encontre um jeito de acabar com a escala 6x1", enfatizou.

Marinho declarou que a população precisa se mobilizar e pressionar os Congressistas para que isso aconteça. Para ele, sem pressão e com a atual composição do Legislativo, é improvável haver avanços nesse tema.

"Se tiver uma mobilização dirigida, com massa, com vigor, de rua, é possível que o Congresso Nacional venha atender esse clamor da classe trabalhadora", declarou. "Se amenizar a mobilização, na minha avaliação, esse perfil de Congresso não atenderá essa reivindicação", completou.

Segundo ele, a solução seria através de acordos coletivos para garantir que se mantenha a atividade econômica. Para isso, precisaria da autorização inicial do Congresso, proibindo a escala 6x1.

Mais recentes

Imagem - Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para eleição presidencial

Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para eleição presidencial
Imagem - Olimpíada Nacional de Eficiência Energética oferece prêmios de até R$ 15 mil; saiba como participar

Olimpíada Nacional de Eficiência Energética oferece prêmios de até R$ 15 mil; saiba como participar
Imagem - Família de professor executado por vingança por pai que perdeu filho rompe silêncio

Família de professor executado por vingança por pai que perdeu filho rompe silêncio

MAIS LIDAS

Imagem - Governador anuncia mudança no pagamento do abono e precatórios; confira a nova data
01

Governador anuncia mudança no pagamento do abono e precatórios; confira a nova data

Imagem - Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho
02

Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho

Imagem - Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer
03

Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer

Imagem - Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome
04

Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome