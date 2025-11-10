BENEFÍCIO

Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira

Novidade foi divulgada nesta segunda-feira (10)

Maysa Polcri

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 13:12

Os servidores municipais de Salvador ganharão um clube de descontos. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis durante evento nesta segunda-feira (10). O Clube de Vantagens para Servidores (CVS) vai oferecer condições especiais em uma rede de empresas parceiras de segmentos como saúde, educação, alimentação, habitação, mobilidade, entre outros.

Poderão usufruir dos benefícios os servidores ativos, aposentados e dependentes, de acordo com a gestão municipal. A estimativa é que o edital de licitação para escolha das empresas e instituições parceiras seja lançado ainda este ano. Os servidores deverão começar a ter acesso ao clube primeiro semestre de 2026.

O anúncio foi feito durante a premiação Servidor Destaque 2025, ocorrida no Doca 1, no Comércio. Foram homenageados 39 servidores municipais que atuam em secretarias, fundações, empresas públicas e autarquias. "Só conseguimos resolver os problemas da cidade graças a uma equipe qualificada, a pessoas que querem deixar um legado através do serviço realizado em seus respectivos setores”, destacou Bruno Reis.

O titular da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), Alexandre Tinoco, citou as ações promovidas para valorização do serviço público municipal. Recentemente, a Prefeitura concluiu um censo do funcionalismo que serviu para nortear o planejamento e o desenvolvimento de políticas públicas para o setor.