TRAGÉDIA

Vítima relata desespero em desabamento em marquise na Mata Escura: 'Achei que fosse morrer'

Padre e duas mulheres morreram na noite de saábado (8)

Maysa Polcri

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 13:48

Desabamento deixou mortos e feridos Crédito: Reprodução

Carolina Freitas, de 48 anos, viu a morte de perto durante o desabamento de uma marquise que deixou três mortos no bairro da Mata Escura, em Salvador, no sábado (8). O padre Carlos Augusto da Cruz Silva foi uma das vítimas. Nesta segunda-feira (10), amigos e parentes se reuniram para prestar as últimas homenagens aos mortos.

O clima era de alegria na casa antes do desabamento, como conta Carolina Freitas, uma das 16 pessoas que estava na residência no momento do acidente. O motivo da celebração era a eucaristia da sobrinha do padre Carlos Augusto. Carolina estava na varanda da casa, mas, por sorte, caiu na marquise do primeiro andar. Ela ficou embaixo de escombros e sobreviveu graças à ajuda de dois homens.

Enterro do padre Carlos Augusto da Cruz Silva 1 de 6

"Eu e mais quatro pessoas caímos em cima da primeira varanda e os outros foram parar no chão. Todo mundo começou a gritar que ia cair. Foi horrível. Nos sentimos impotentes", lamentou Carolina, que viu a cunhada morrer no desabamento. Além do padre, foram sepultados os corpos das outras duas vítimas, Arilma Maria Santos e Darcy Anunciação.

"Duas pessoas conseguiram puxar concreto que estava em cima de mim, e eu consegui entrar na casa pelo primeiro andar. Eu achei que fosse morrer naquela hora", relata a vítima. "Foi tudo muito rápido. Quando eu parei mesmo, que eu tive noção do que estava acontecendo, que eu olhei para baixo e eu vi muita gente no chão e muita gritaria", completa Carolina, que teve ferimentos leves. O filho dela também estava no segundo andar da casa, mas na sala.

Demolição

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) iniciou a demolição da laje do imóvel que desabou no bairro da Mata Escura. A tragédia ocorreu em um imóvel localizado na Rua União. Equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Samu foram mobilizadas para o resgate e atendimento das vítimas.

No domingo (9), equipes da Sedur realizaram o escoramento da varanda do primeiro andar, a remoção, fracionamento e movimentação vertical dos escombros da laje colapsada. Uma equipe da Neoenergia avaliou a rede elétrica do edifício que foi atingido pelo desabamento. A energia se manteve ligada após a constatação da integridade da rede

Despedida

Centenas de pessoas estiveram presentes no enterro do padre Carlos Augusto da Cruz Silva, na manhã desta segunda-feira (10), em Salvador. Uma missa foi presidida pelo cardeal Sérgio da Rocha, que prestou homenagens ao religioso morto na tragédia. O clima foi de comoção entre os presentes, que homenagearam o padre com uma longa salva de palmas.

O padre era representante da Paróquia Santos Cosme e Damião, no bairro da Liberdade, servia à Igreja Católica há pelo menos 23 anos, desde que ingressou no seminário em fevereiro de 2002. Nessa trajetória, 15 anos foram dedicados ao cargo de pároco.