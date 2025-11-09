LUTO

Saiba quem era o padre que morreu em desabamento de marquise na Mata Escura

Religioso atuava como pároco da Igreja Católica há 15 anos

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 16:39

Padre Carlos Augusto da Cruz Silva Crédito: Arquidiocese de Salvador

Aos 45 anos de idade, completados há pouco mais de um mês, no dia 5 de outubro, o padre Carlos Augusto da Cruz Silva era conhecido pelo trabalho social e pastoral nas comunidades de Salvador. Ele foi uma das três vítimas fatais do desabamento de uma marquise na noite deste sábado (8), no bairro da Mata Escura.

O representante da Paróquia Santos Cosme e Damião, no bairro da Liberdade, servia à Igreja Católica há pelo menos 23 anos, desde que ingressou no seminário em fevereiro de 2002. Nessa trajetória, 15 anos foram dedicados ao cargo de pároco. Essa caminhada foi, inclusive, celebrada em 22 de maio deste ano.

O padre, que também atuava como diretor financeiro da Ação Social Arquidiocesana (ASA), vigário episcopal para o Serviço da Caridade e coordenador da Pastoral do Menor em nível regional (NE3), chegou à Paróquia Santos Cosme e Damião em meados de fevereiro. Antes disso, ele atuou por nove anos na Paróquia Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, na Mata Escura.

Nascido em 5 de outubro de 1980, em Salvador, Carlos Augusto era filho de dona Maria Rita da Cruz e do senhor Benedito Santos da Silva. Ele era o segundo dos cinco filhos do casal.

Devoto de Nossa Senhora Aparecida, seu versículo bíblico favorito era o de Lucas 17:10, no trecho em que diz: “Somos servos inúteis; fizemos somente o que devíamos ter feito.” Sua canção preferida era Humano Amor de Deus, do padre Fábio de Melo, que trata da relação entre Deus e os homens em momentos de dificuldade.

Nas redes sociais, fiéis expressaram emoção e saudade após a repercussão da morte do pároco. “Sua alegria era contagiante… Que Deus o receba de braços abertos”, escreveu uma paroquiana. Outra fiel destacou o carisma do sacerdote: “Sua alegria era contagiante… Que Deus o receba de braços abertos.” Um terceiro lembrou uma frase marcante do padre: “Ele sempre dizia: ‘Coragem!’. Que essa palavra continue nos guiando, mesmo na dor da sua partida.”

Velório

O velório do padre Carlos Augusto terá início neste domingo (9), a partir das 17h, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Mata Escura. Às 19h, será celebrada a Santa Missa de corpo presente, e o corpo permanecerá na paróquia até a manhã da segunda-feira (10), às 8h.

Em seguida, o padre será conduzido para a Paróquia Santos Cosme e Damião, na Liberdade, onde será celebrada mais uma Santa Missa de corpo presente, às 9h. O sepultamento está previsto para às 11h, no Cemitério Campo Santo.

Arilma Maria Santos, esposa do diácono Joelson Santana, também será velada neste domingo, a partir das 17h, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde o corpo permanecerá até às 12h desta segunda. O sepultamento ocorrerá às 17h, no Cemitério Bosque da Paz.