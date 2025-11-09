TRAGÉDIA

Desabamento de marquise deixa três mortos na Mata Escura

Além disso, há oito pessoas feridas

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 07:21

Marquise caiu na noite de ontem Crédito: Codesal

O desabamento de uma marquise no bairro da Mata Escura, em Salvador, deixou três mortos e oito feridos na noite deste sábado (8). Entre as vítimas está o padre Carlos Augusto da Cruz Silva, de 45 anos, Vigário Episcopal para o Serviço da Caridade e pároco da Paróquia Santos Cosme e Damião, na Liberdade, segundo confirmou a Arquidiocese de São Salvador da Bahia.

O religioso estava na casa de familiares quando parte da estrutura cedeu, provocando o acidente. Em nota, a Arquidiocese manifestou “profundo pesar” pela morte do sacerdote e destacou seu “testemunho de dedicação e amor à Igreja”, especialmente no trabalho com os mais pobres e na pastoral da caridade.

A instituição também se solidarizou com familiares e fiéis, pedindo orações “pelos atingidos por este trágico acontecimento” e informando que o local e o horário da missa de exéquias e do sepultamento serão divulgados posteriormente.

A tragédia ocorreu em um imóvel localizado na Rua União. Segundo as informações iniciais da Defesa Civil, o desabamento aconteceu no final da noite de ontem e duas das vítimas faleceram ainda no local, enquanto a terceira morreu a caminho do socorro. Não há detalhes sobre os feridos. "Houve o desabamento dessa marquise, dessa varanda. Foram 11 vítimas, infelizmente três óbitos".

Equipes da Codesal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Samu foram mobilizadas para o resgate e atendimento das vítimas.