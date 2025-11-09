TRAGÉDIA

Padre está entre mortos em desabamento de marquise na Mata Escura

Religioso estava em visita à família quando a estrutura cedeu

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 07:46

Padre Carlos Augusto da Cruz Silva está entre os mortos Crédito: Reprodução

O padre Carlos Augusto da Cruz Silva, de 45 anos, está entre as vítimas fatais do desabamento de uma marquise no bairro da Mata Escura, em Salvador, na noite de sábado (8). O acidente provocou a morte de três pessoas e deixou outras oito feridas, segundo informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

O religioso, que era Vigário Episcopal para o Serviço da Caridade e pároco da Paróquia Santos Cosme e Damião, na Liberdade, estava na casa de familiares quando a estrutura cedeu. A Arquidiocese de Salvador confirmou o falecimento e manifestou “profundo pesar” pela morte do sacerdote.

Em nota, a instituição destacou o legado de dedicação e amor à Igreja deixado pelo religioso. “Recordamos, com gratidão, o testemunho de dedicação e amor à Igreja que o padre Carlos Augusto sempre demonstrou em seu ministério sacerdotal, especialmente no serviço aos pobres e na animação pastoral da caridade em nossa Arquidiocese”, diz o texto.

Marquise desabou na Mata Escura 1 de 8

A Arquidiocese também manifestou solidariedade à família e aos fiéis: “Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família do padre Carlos Augusto, às comunidades por onde ele exerceu seu ministério e a todos os fiéis que partilham deste luto", continua a nota. “Com o coração entristecido, unimo-nos em oração pelos familiares, amigos e por todos os atingidos por este trágico acontecimento”. A Arquidiocese também informou que o local e o horário da missa de exéquias e do sepultamento serão divulgados posteriormente.

A perda causou forte comoção entre moradores e fiéis, que lamentaram a morte do padre conhecido pelo trabalho social e pela atuação próxima às comunidades de Salvador. "A dor se torna ainda mais intensa ao lembrar que, há tão poucas horas, compartilhávamos a Mesa do Senhor na mesma missa, na primeira eucaristia de meu sobrinho e também de sua sobrinha, onde concelebrava super agradecido pelo convite ao Padre Pedro na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, sem imaginar que seria nosso último encontro nesta Terra. Que Nossa Mãezinha esteja cuidando de ti filho predileto e também de toda sua família, paroquianos, ex-paroquianos e amigos! Descanse em paz!", lamentou uma fiel nas redes sociais.

"Obrigado por tudo, lembro do nosso último abraço do nosso último sorriso, o senhor nunca largou minha mão. Que bom ter o senhor na minha vida. Que falta o senhor vai fazer", lamentou outro. Uma fiel relembrou a alegria do padre. "Ainda sem acreditar… uma das melhores homilias que já ouvi na vida! Sua alegria era contagiante… que Deus te receba de braços abertos". Outro desejou forças a quem vai sentir a perda. "Ele sempre dizia: Coragem! Que essa palavra continue nos guiando, mesmo na dor da sua partida. Descanse em paz".

Há suspeita de que a marquise que desabou fazia parte de uma construção irregular. “Houve o desabamento dessa marquise, dessa varanda. Foram 11 vítimas, infelizmente, três óbitos. Dois no local e um em deslocamento”, explica Sosthenes Macedo, da Codesal.

Equipes da Codesal, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Samu participaram do resgate.