ACIDENTE

Saiba quem são as vítimas que morreram em desabamento de marquise na Mata Escura

Uma delas chegou a ser socorrida, enquanto os outros dois, incluindo padre, morreram no local

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 09:43

Desabamento deixou mortos e feridos Crédito: Reprodução

A Polícia Civil confirmou a identidade das três vítimas fatais do desabamento de uma marquise no bairro da Mata Escura, em Salvador, na noite de sábado (8). De acordo com a ocorrência registrada na Delegacia Territorial de Tancredo Neves, o acidente ocorreu durante uma celebração religiosa, quando a laje cedeu e atingiu os fiéis presentes.

As vítimas são:

Padre Carlos Augusto da Cruz Silva, 45 anos, pároco da Paróquia Santos Cosme e Damião, na Liberdade, e Vigário Episcopal para o Serviço da Caridade;

Darcy Anunciação, 70 anos;



Ana Maria dos Santos, 50 anos.



Segundo a polícia, Darcy chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Outras dez pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde da capital. Guias para remoção dos corpos e realização de perícia foram expedidas para esclarecer as causas do acidente.

O grupo estava reunido entre amigos e familiares celebrando depois da primeira eucaristia da sobrinha do religioso. Esse último encontro foi relembrado por uma fiel nas redes sociais. “A dor se torna ainda mais intensa ao lembrar que, há tão poucas horas, compartilhávamos a Mesa do Senhor na mesma missa, na primeira eucaristia de meu sobrinho e também de sua sobrinha, onde concelebrava super agradecido pelo convite ao Padre Pedro na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, sem imaginar que seria nosso último encontro nesta Terra. Que Nossa Mãezinha esteja cuidando de ti, filho predileto, e também de toda sua família, paroquianos, ex-paroquianos e amigos! Descanse em paz!”, escreveu.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) estão no local neste domingo (9) avaliando a demolição das partes remanescentes da estrutura, para evitar novos riscos.

Padre era dedicado à comunidade

O padre Carlos Augusto, uma das vítimas, era conhecido pelo trabalho social e pastoral nas comunidades de Salvador. A Arquidiocese de Salvador lamentou o falecimento e manifestou “profundo pesar”, destacando o legado de dedicação do sacerdote. “Recordamos, com gratidão, o testemunho de dedicação e amor à Igreja que o padre Carlos Augusto sempre demonstrou em seu ministério sacerdotal”, afirmou a instituição em nota.

Nas redes sociais, fiéis expressaram emoção e saudade. “Sua alegria era contagiante… que Deus te receba de braços abertos”, escreveu uma paroquiana. Outra fiel destacou o carisma do sacerdote: “Sua alegria era contagiante… que Deus te receba de braços abertos”. Um terceiro lembrou uma frase marcante do padre: “Ele sempre dizia: ‘Coragem!’. Que essa palavra continue nos guiando, mesmo na dor da sua partida”.