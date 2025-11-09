MATA ESCURA

Padre estava em celebração religiosa na casa de familiares quando morreu em desabamento de marquise

Fiel relatou que horas antes ele tinha participado da primeira eucaristia da sobrinha e família estava reunida

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 11:35

Padre Carlos Augusto da Cruz Silva Crédito: Arquidiocese de Salvador

O padre Carlos Augusto da Cruz Silva, de 45 anos, estava na casa de familiares participando de uma celebração depois da primeira eucaristia da sobrinha quando uma marquise desabou e provocou uma tragédia no bairro da Mata Escura, em Salvador, na noite de sábado (8). O acidente deixou três mortos e dez feridos, segundo informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Polícia Civil.

Além do sacerdote, também morreram duas mulheres, Darcy Anunciação, de 70 anos, e Ana Maria dos Santos, de 50. Darcy chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. As demais pessoas feridas foram levadas a unidades de saúde da capital. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

De acordo com a Delegacia Territorial de Tancredo Neves, responsável pela investigação, a celebração acontecia na residência quando parte da estrutura colapsou. Guias para remoção dos corpos e realização de perícia foram expedidas para apurar as causas do desabamento.

Marquise desabou na Mata Escura 1 de 10

Equipes da Codesal, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Samu participaram do resgate. Neste domingo (9), técnicos da Codesal e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) permanecem no local avaliando a demolição das partes remanescentes da marquise, para eliminar riscos de novos acidentes.

Comoção entre fiéis

A morte do padre Carlos Augusto causou profunda comoção entre fiéis e membros da Arquidiocese de Salvador, onde ele exercia o papel de Vigário Episcopal para o Serviço da Caridade e pároco da Paróquia Santos Cosme e Damião, no bairro da Liberdade.

Nas redes sociais, amigos e paroquianos expressaram dor e gratidão. “A dor se torna ainda mais intensa ao lembrar que, há tão poucas horas, compartilhávamos a Mesa do Senhor na mesma missa, na primeira eucaristia de meu sobrinho e também de sua sobrinha, onde concelebrava super agradecido pelo convite ao Padre Pedro... Que Nossa Mãezinha esteja cuidando de ti, filho predileto, e também de toda sua família, paroquianos, ex-paroquianos e amigos! Descanse em paz!”, escreveu uma fiel.

Outra comentou: “Sua alegria era contagiante… que Deus te receba de braços abertos”. Um terceiro lembrou as palavras mais repetidas pelo sacerdote: “Ele sempre dizia: ‘Coragem!’. Que essa palavra continue nos guiando, mesmo na dor da sua partida”.

Em nota, a Arquidiocese de Salvador lamentou a perda e destacou o legado de fé, caridade e dedicação do padre. “Recordamos, com gratidão, o testemunho de dedicação e amor à Igreja que o padre Carlos Augusto sempre demonstrou em seu ministério sacerdotal, especialmente no serviço aos pobres e na animação pastoral da caridade em nossa Arquidiocese.”

A instituição também manifestou solidariedade à família e aos fiéis. “Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família do padre Carlos Augusto, às comunidades por onde ele exerceu seu ministério e a todos os fiéis que partilham deste luto. Com o coração entristecido, unimo-nos em oração pelos familiares, amigos e por todos os atingidos por este trágico acontecimento.”