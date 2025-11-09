Acesse sua conta
Padre estava em celebração religiosa na casa de familiares quando morreu em desabamento de marquise

Fiel relatou que horas antes ele tinha participado da primeira eucaristia da sobrinha e família estava reunida

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 11:35

Padre Carlos Augusto da Cruz Silva
Padre Carlos Augusto da Cruz Silva Crédito: Arquidiocese de Salvador

O padre Carlos Augusto da Cruz Silva, de 45 anos, estava na casa de familiares participando de uma celebração depois da primeira eucaristia da sobrinha quando uma marquise desabou e provocou uma tragédia no bairro da Mata Escura, em Salvador, na noite de sábado (8). O acidente deixou três mortos e dez feridos, segundo informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Polícia Civil.

Além do sacerdote, também morreram duas mulheres, Darcy Anunciação, de 70 anos, e Ana Maria dos Santos, de 50.  Darcy chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. As demais pessoas feridas foram levadas a unidades de saúde da capital. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

De acordo com a Delegacia Territorial de Tancredo Neves, responsável pela investigação, a celebração acontecia na residência quando parte da estrutura colapsou. Guias para remoção dos corpos e realização de perícia foram expedidas para apurar as causas do desabamento.

Equipes da Codesal, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Samu participaram do resgate. Neste domingo (9), técnicos da Codesal e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) permanecem no local avaliando a demolição das partes remanescentes da marquise, para eliminar riscos de novos acidentes.

Comoção entre fiéis

A morte do padre Carlos Augusto causou profunda comoção entre fiéis e membros da Arquidiocese de Salvador, onde ele exercia o papel de Vigário Episcopal para o Serviço da Caridade e pároco da Paróquia Santos Cosme e Damião, no bairro da Liberdade.

Nas redes sociais, amigos e paroquianos expressaram dor e gratidão. “A dor se torna ainda mais intensa ao lembrar que, há tão poucas horas, compartilhávamos a Mesa do Senhor na mesma missa, na primeira eucaristia de meu sobrinho e também de sua sobrinha, onde concelebrava super agradecido pelo convite ao Padre Pedro... Que Nossa Mãezinha esteja cuidando de ti, filho predileto, e também de toda sua família, paroquianos, ex-paroquianos e amigos! Descanse em paz!”, escreveu uma fiel.

Outra comentou: “Sua alegria era contagiante… que Deus te receba de braços abertos”. Um terceiro lembrou as palavras mais repetidas pelo sacerdote: “Ele sempre dizia: ‘Coragem!’. Que essa palavra continue nos guiando, mesmo na dor da sua partida”.

Em nota, a Arquidiocese de Salvador lamentou a perda e destacou o legado de fé, caridade e dedicação do padre. “Recordamos, com gratidão, o testemunho de dedicação e amor à Igreja que o padre Carlos Augusto sempre demonstrou em seu ministério sacerdotal, especialmente no serviço aos pobres e na animação pastoral da caridade em nossa Arquidiocese.”

A instituição também manifestou solidariedade à família e aos fiéis. “Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família do padre Carlos Augusto, às comunidades por onde ele exerceu seu ministério e a todos os fiéis que partilham deste luto. Com o coração entristecido, unimo-nos em oração pelos familiares, amigos e por todos os atingidos por este trágico acontecimento.”

O local e o horário da missa de exéquias e do sepultamento do sacerdote serão divulgados posteriormente pela Arquidiocese.

