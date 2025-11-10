TRAGÉDIA

Sedur inicia demolição da laje após desabamento na Mata Escura

Três pessoas morreram e oito ficaram feridas



Millena Marques

Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 12:43

Marquise caiu na noite de sábado (8) Crédito: Codesal

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) iniciou o demolição da laje do imóvel que desabou no bairro da Mata Escura, em Salvador, nesta segunda-feira (10). O desabamento deixou três mortos e oito feridos na noite deste sábado (8). Entre as vítimas está o padre Carlos Augusto da Cruz Silva, de 45 anos, Vigário Episcopal para o Serviço da Caridade e pároco da Paróquia Santos Cosme e Damião, na Liberdade, segundo confirmou a Arquidiocese de São Salvador da Bahia.

Os outros mortos foram identificados como Darcy Anunciação, 70 anos; e Ana Maria dos Santos, 50 anos. Darcy chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Ana Maria e o padre Carlos Augusto morreram ainda no local.

O religioso estava na casa de familiares quando parte da estrutura cedeu, provocando o acidente. Em nota, a Arquidiocese manifestou “profundo pesar” pela morte do sacerdote e destacou seu “testemunho de dedicação e amor à Igreja”, especialmente no trabalho com os mais pobres e na pastoral da caridade.

Marquise desabou na Mata Escura 1 de 10

A instituição também se solidarizou com familiares e fiéis, pedindo orações “pelos atingidos por este trágico acontecimento” e informando que o local e o horário da missa de exéquias e do sepultamento serão divulgados posteriormente.

A tragédia ocorreu em um imóvel localizado na Rua União. Segundo as informações da Defesa Civil, o desabamento aconteceu no final da noite de ontem e duas das vítimas faleceram ainda no local, enquanto a terceira morreu a caminho do socorro. "Houve o desabamento dessa marquise, dessa varanda. Foram 11 vítimas, infelizmente três óbitos".

Equipes da Codesal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Samu foram mobilizadas para o resgate e atendimento das vítimas.