Sedur inicia demolição da laje após desabamento na Mata Escura

Três pessoas morreram e oito ficaram feridas

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 12:43

Marquise caiu na noite de ontem
Marquise caiu na noite de sábado (8) Crédito: Codesal

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) iniciou o demolição da laje do imóvel que desabou no bairro da Mata Escura, em Salvador, nesta segunda-feira (10). O desabamento deixou três mortos e oito feridos na noite deste sábado (8). Entre as vítimas está o padre Carlos Augusto da Cruz Silva, de 45 anos, Vigário Episcopal para o Serviço da Caridade e pároco da Paróquia Santos Cosme e Damião, na Liberdade, segundo confirmou a Arquidiocese de São Salvador da Bahia.

Os outros mortos foram identificados como Darcy Anunciação, 70 anos; e Ana Maria dos Santos, 50 anos. Darcy chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Ana Maria e o padre Carlos Augusto morreram ainda no local.

O religioso estava na casa de familiares quando parte da estrutura cedeu, provocando o acidente. Em nota, a Arquidiocese manifestou “profundo pesar” pela morte do sacerdote e destacou seu “testemunho de dedicação e amor à Igreja”, especialmente no trabalho com os mais pobres e na pastoral da caridade.

Marquise desabou na Mata Escura

Desabamento deixou mortos e feridos por Reprodução
Marquise caiu na noite de ontem por Codesal
Padre Carlos Augusto da Cruz Silva morreu no desabamento por Divulgação
Marquise desabou na Mata Escura por Reprodução
Marquise desabou na Mata Escura por Reprodução
Marquise desabou na Mata Escura por Reprodução
Marquise desabou na Mata Escura por Reprodução
Padre Carlos Augusto da Cruz Silva por Arquidiocese de Salvador
Codesal e Sedur vistoriam imóvel por Divulgação/Codesal
Codesal e Sedur vistoriam imóvel por Divulgação/Codesal
Desabamento deixou mortos e feridos por Reprodução

A instituição também se solidarizou com familiares e fiéis, pedindo orações “pelos atingidos por este trágico acontecimento” e informando que o local e o horário da missa de exéquias e do sepultamento serão divulgados posteriormente.

A tragédia ocorreu em um imóvel localizado na Rua União. Segundo as informações da Defesa Civil, o desabamento aconteceu no final da noite de ontem e duas das vítimas faleceram ainda no local, enquanto a terceira morreu a caminho do socorro. "Houve o desabamento dessa marquise, dessa varanda. Foram 11 vítimas, infelizmente três óbitos". 

Equipes da Codesal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Samu foram mobilizadas para o resgate e atendimento das vítimas.

Ainda de acordo com informações preliminares da Codesal, a estrutura que desabou fazia parte de uma construção irregular. 

