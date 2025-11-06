Acesse sua conta
Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal de Salvador

Edital será lançado em breve, segundo o prefeito

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 13:58

Anúncio Plano de Segurança
Bruno Reis durante evento da prefeitura de Salvador Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

O efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador aumentará com o novo concurso que será lançado no ano que vem. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis, durante evento realizado nesta quinta-feira (6). Segundo o gestor municipal, a contratação de novos guardas vai contribuir para a segurança da capital baiana. 

Em coletiva de imprensa, Bruno Reis explicou que os últimos detalhes do concurso estão sendo determinados para o lançamento oficial do edital. A previsão é que no início de 2026 o número de vagas seja oficializado. 

"O concurso será lançado no ano que vem. Ainda estamos fechando o quantitativo e efetivo necessário com base nas ações que temos em curso", disse o prefeito. "Já convocamos todo o cadastro reserva e faremos um novo concurso. Tenho certeza que os guardas municipais que hoje funcionam, na prática, como força de segurança, terão o efetivo aumentado para dar mais segurança às famílias", completou Bruno Reis. 

