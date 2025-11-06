Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 13:58
O efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador aumentará com o novo concurso que será lançado no ano que vem. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis, durante evento realizado nesta quinta-feira (6). Segundo o gestor municipal, a contratação de novos guardas vai contribuir para a segurança da capital baiana.
Em coletiva de imprensa, Bruno Reis explicou que os últimos detalhes do concurso estão sendo determinados para o lançamento oficial do edital. A previsão é que no início de 2026 o número de vagas seja oficializado.
"O concurso será lançado no ano que vem. Ainda estamos fechando o quantitativo e efetivo necessário com base nas ações que temos em curso", disse o prefeito. "Já convocamos todo o cadastro reserva e faremos um novo concurso. Tenho certeza que os guardas municipais que hoje funcionam, na prática, como força de segurança, terão o efetivo aumentado para dar mais segurança às famílias", completou Bruno Reis.