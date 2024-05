SEGURANÇA

Guarda Municipal fará ronda Maria da Penha em Salvador

A Guarda Municipal de Salvador vai oferecer um novo serviço. Nesta quarta-feira (8), durante o lançamento do Maio Amarelo, campanha internacional de conscientização sobre os acidentes de trânsito, na Barra, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) entregou sete novas viaturas e anunciou que duas serão usadas no novo serviço. O gestor disse que vai apresentar o projeto em breve, mas adiantou a informação.

As novas viaturas serão somadas aos outros cerca de 50 veículos que a Guarda Municipal já possui. O diretor geral da instituição, Maurício Lima, explicou que dez viaturas estão empregadas no Distrito do Centro Histórico e Comércio que 70 dos 100 guardas prometidos para atuar na região já estão em atuação. Os outros 30 devem concluir o treinamento em até dois meses. Ele comentou sobre os novos veículos.

"São viatura preparadas com os equipamentos que são necessários para a Guarda Civil Municipal atuar de forma plena. Elas serão somadas ao nosso parque de automóveis e motocicletas. Duas delas vão atuar na Ronda Maria da Penha e as demais no Distrito Cultural do Centro Histórico e Comércio. Os veículos são importantes porque facilitam a atuação da guarda na proteção da cidade", disse Maurício Lima.