Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta do Baralho Cigano desta quinta (6 de novembro) é O Trevo: vão testar sua paciência, respire fundo!

Nada de esperar a sorte cair no colo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A carta do Trevo, número 2 do baralho cigano, traz uma energia de leveza e jogo de cintura. Ela representa aquelas situações que surgem do nada e mudam o rumo do dia, às vezes para testar a paciência, às vezes para abrir uma brecha de sorte.

Quinta-feira será um dia de viradas rápidas, coincidências e pequenas oportunidades que podem render grandes resultados se forem aproveitadas com inteligência. Nada de esperar a sorte cair no colo: o Trevo lembra que sorte é quando preparo encontra oportunidade.

Baralho cigano

Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 13
Baralho cigano por Shutterstock

No amor, o clima é imprevisível, com chances de reencontros, mensagens inesperadas ou gestos que mudam a direção de uma história. No trabalho, vale estar atento aos detalhes e se adaptar rápido às mudanças. Quem souber improvisar vai se destacar.

Espiritualmente, o Trevo ensina a rir do acaso e entender que até o que parece erro pode ser caminho.

Conselho do dia: não lute contra o imprevisível. Às vezes, é justamente o que sai do roteiro que te coloca no destino certo.

Tags:

Tarot Baralho Cigano

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)

Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)
Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
02

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Imagem - 3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)
03

3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)

Imagem - Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos
04

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos