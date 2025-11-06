TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano desta quinta (6 de novembro) é O Trevo: vão testar sua paciência, respire fundo!

Nada de esperar a sorte cair no colo

A carta do Trevo, número 2 do baralho cigano, traz uma energia de leveza e jogo de cintura. Ela representa aquelas situações que surgem do nada e mudam o rumo do dia, às vezes para testar a paciência, às vezes para abrir uma brecha de sorte.

Quinta-feira será um dia de viradas rápidas, coincidências e pequenas oportunidades que podem render grandes resultados se forem aproveitadas com inteligência. Nada de esperar a sorte cair no colo: o Trevo lembra que sorte é quando preparo encontra oportunidade.

No amor, o clima é imprevisível, com chances de reencontros, mensagens inesperadas ou gestos que mudam a direção de uma história. No trabalho, vale estar atento aos detalhes e se adaptar rápido às mudanças. Quem souber improvisar vai se destacar.

Espiritualmente, o Trevo ensina a rir do acaso e entender que até o que parece erro pode ser caminho.