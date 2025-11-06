Acesse sua conta
Estado de saúde da presidente da Assembleia Legislativa é atualizado

Deputada Ivana Bastos foi internada na UTI nesta semana

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:58

Ivana Bastos
Crédito: Vaner Casaes

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputada Ivana Bastos (PSD), permanece hospitalizada e tem quadro de saúde estável. Segundo nota enviada na tarde desta quinta-feira (6) pela Presidência da Casa, a parlamentar tem apresentado boa resposta ao tratamento. 

Ivana Bastos foi diagnosticada com uma inflamação intestinal e conduzida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no início desta semana. A presidente da Alba segue em tratamento com administração de antibióticos diretamente na corrente sanguínea, na semi-UTI, e ainda não tem previsão de alta. Ela também não pode receber visitas. 

Presidente da Alba, Ivana Bastos

Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Reprodução
1 de 9
Ivana Bastos por Vaner Casaes

"A Presidência agradece pelas mensagens de carinho e pela solidariedade demonstrada à deputada Ivana Bastos neste período", diz a presidência. De acordo com a assessoria de comunicação da Casa, a parlamentar foi diagnosticada com colite, um processo inflamatório intenso no intestino.

