Estado de saúde da presidente da Assembleia Legislativa é atualizado

Maysa Polcri
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:58
A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputada Ivana Bastos (PSD), permanece hospitalizada e tem quadro de saúde estável. Segundo nota enviada na tarde desta quinta-feira (6) pela Presidência da Casa, a parlamentar tem apresentado boa resposta ao tratamento.
Ivana Bastos foi diagnosticada com uma inflamação intestinal e conduzida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no início desta semana. A presidente da Alba segue em tratamento com administração de antibióticos diretamente na corrente sanguínea, na semi-UTI, e ainda não tem previsão de alta. Ela também não pode receber visitas.
Presidente da Alba, Ivana Bastos
"A Presidência agradece pelas mensagens de carinho e pela solidariedade demonstrada à deputada Ivana Bastos neste período", diz a presidência. De acordo com a assessoria de comunicação da Casa, a parlamentar foi diagnosticada com colite, um processo inflamatório intenso no intestino.