ALBA

Estado de saúde da presidente da Assembleia Legislativa é atualizado

Deputada Ivana Bastos foi internada na UTI nesta semana

Maysa Polcri

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:58

Ivana Bastos Crédito: Vaner Casaes

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputada Ivana Bastos (PSD), permanece hospitalizada e tem quadro de saúde estável. Segundo nota enviada na tarde desta quinta-feira (6) pela Presidência da Casa, a parlamentar tem apresentado boa resposta ao tratamento.

Ivana Bastos foi diagnosticada com uma inflamação intestinal e conduzida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no início desta semana. A presidente da Alba segue em tratamento com administração de antibióticos diretamente na corrente sanguínea, na semi-UTI, e ainda não tem previsão de alta. Ela também não pode receber visitas.

Presidente da Alba, Ivana Bastos 1 de 9