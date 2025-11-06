Acesse sua conta
110m² e vista panorâmica: saiba como é a suíte que hospedou o presidente Emmanuel Macron em Salvador

Presidente da França veio à Salvador, ficou hospedado em suíte de luxo e conheceu as belezas da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Felipe Sena

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:27

Presidente ficou hospedado em suíte de luxo
Presidente ficou hospedado em suíte de luxo Crédito: Reprodução

O presidente Emmanuel Marcon desembarcou em Salvador nesta quarta-feira (5), e além de conhecer as belezas da cidade, como a elegância do francês pede, ele ficou hospedado em uma suíte requintada no Fera Palace Hotel, no Centro Histórico.

Segundo informações do Alô Alô Bahia, Macron ficou na Tower Suíte, símbolo de luxo e conforto no histórico hotel, que recentemente foi eleito o melhor da Bahia e o sétimo melhor do Brasil no conceituado ranking da revista Exame.

Instalada no último andar, a Tower Suíte é única em sua categoria e reúne 110 m² pensados para uma experiência privativa e sofisticada. Ampla, iluminada e com vista panorâmica para a Baía de Todos os Santos, reúne sala de estar, sala de jantar com bar e lavabo, além de uma decoração assinada pelo premiado arquiteto dinamarquês Adam Kurdahl.

O design privilegia linhas contemporâneas, elegância discreta e uma atmosfera que dialoga com o mar e o pôr do sol da Baía.

Diferenciais do hotel

Localizado na Rua Chile, a primeira do Brasil, o edifício de 1934 renasceu de forma luxuosa após um meticuloso processo de restauração que devolveu seu esplendor Art Déco. São 81 apartamentos e suítes distribuídos em pavimentos com ambientações distintas, onde móveis, cores e materiais foram pensados para evidenciar tanto a estética da década de 1930 quanto a personalidade baiana.

Pisos originais de madeira e mármore foram recuperados, ao passo que peças de linho, sisal e algodão reforçam a tropicalidade do projeto. Fotografias de Akira Cravo espalhadas nos corredores e quartos conectam o hóspede à cultura e ao cotidiano da Bahia.

Ao chegar, cada visitante, seja presidente ou não, é recebido com carta escrita à mão, chinelos e bags exclusivas do Fera, chocolates e sequilhos artesanais. Há ainda serviço de concierge, reservas personalizadas e um ritual de abertura de cama que torna a noite mais especial, com sementes e extrato de lavanda para garantir um sono relaxante. Entre as amenidades, estão kits de beleza, higiene e bem-estar, além de shampoo, condicionador e sabonete líquido no box.

Na Gastronomia, o Fera Palace Hotel acaba de anunciar a chegada do chef Peu Mesquita como seu novo chef executivo, responsável pela gastronomia dos bares e restaurantes do hotel. Nascido em Salvador, Peu construiu uma trajetória sólida na cena gastronômica, com formação internacional e experiência em restaurantes de prestígio.

Diplomado pelo Instituto Italiano de Culinária e com passagem pelo Piazza Duomo, restaurante detentor de três estrelas no Guia Michelin, Peu voltou à capital baiana em 2019, depois de integrar a equipe do premiado D.O.M., comandado por Alex Atala, em São Paulo. O chef está atualmente à frente da cozinha do Vona, na Graça, parte do Grupo Soho, que assumiu, em agosto, a gastronomia do Fera. Antes disso, Peu passou pelos restaurantes Lafayette, Amado e comandou o agradável Pepo.

Agora, à frente da cozinha do Fera Palace, o chef dá início a um novo capítulo em sua carreira. “No Fera, a proposta é fazer algo leve, elegante, que tenha muita influência do litoral da Bahia. A gente vai usar muito frutos do mar e peixes. O Fera já é um local que tem uma história muito imponente e nós queremos valorizar isso também com a cozinha”, afirma Peu Mesquita, que tem no currículo ainda o comando, antes da pandemia, do restaurante M’Ar, na Bahia Marina, onde já provou ter talento de sobra no trato com os frutos do mar e os peixes.

Em agosto, o Fera Palace anunciou que o Grupo Soho passou a ser responsável pela curadoria da área de Alimentos & Bebidas do hotel, incluindo criação de cardápios, supervisão de pratos e serviço, além do treinamento de equipe. O primeiro passo da parceria será a reabertura do restaurante do térreo.

A ambientação interna traz traços marcantes da cultura afro-baiana. Logo na recepção, lustres Art Déco convivem com esculturas da artista baiana Nádia Taquary, feitas em madeira, búzios, palha, miçangas, pastilhas de coco, ouro, prata e figas. Sua obra “Nós”, exposta no lobby, cria um elo afetivo com a memória do antigo Palace Hotel.

O balcão da recepção preserva o armário de correspondências originais do hotel e o lobby bar tem adega com mais de mil rótulos e seleção especial de cachaças artesanais.

A história do Fera Palace também é parte da experiência. Inaugurado em 1934 como o primeiro hotel de luxo do Nordeste, o antigo Palace recebeu nomes como Carmem Miranda, Grande Otelo, Pablo Neruda e Orson Welles e serviu de cenário para cenas de “Dona Flor e Seus Dois Maridos”, de Jorge Amado. Sua fachada é tombada pelo Iphan, com 230 adornos e 640 janelas originais restauradas.

Programação presidencial

Macron chegou a Salvador para participar da abertura do festival Nosso Futuro Brasil: Diálogos com África, no Museu de Arte Moderna da Bahia, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues e da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

O evento marca o início da Temporada França Brasil, série de ações culturais que segue até o dia 8 de novembro celebrando laços entre Brasil, França e África e debatendo temas como inclusão, igualdade de gênero e valorização de culturas afrodescendentes.

Depois da passagem pela capital baiana, o presidente seguiu para Belém nesta quinta-feira (6), onde participará de reunião preparatória para a COP 30.

Suíte em que Macron se hospedou

Fera Palace por Reprodução
Fera Palace por Reprodução
Fera Palace por Reprodução
Fera Palace por Reprodução
Fera Palace por Reprodução
1 de 5
Fera Palace por Reprodução

