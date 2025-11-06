variedades

8 dicas para lidar com o luto pela perda de um pet

Veja como enfrentar a dor da despedida e transformar a saudade em amor e memória

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:41

Dar espaço às emoções ajuda a compreender que o luto é uma forma de honrar a relação vivida Crédito: Imagem: Soloviova Liudmyla | Shutterstock

A perda de um animal de estimação é uma das experiências mais dolorosas que um tutor pode enfrentar. Anos de convivência, momentos de alegria e um amor incondicional criam laços profundos e únicos. Quando esse vínculo é rompido, o vazio deixado é imenso, e o cotidiano parece perder cor e sentido. O luto pela perda de um pet é real e intenso, pois eles não são apenas animais, mas membros da família que oferecem companhia, acolhimento e carinho sem julgamentos.

As fases do luto — negação, raiva, tristeza e aceitação — podem se manifestar em diferentes intensidades e durações. Entender que cada tutor vive esse processo de forma singular é o primeiro passo para buscar conforto. Ainda que nenhuma palavra elimine completamente a dor, algumas atitudes podem tornar o processo mais leve e ajudar a transformar a saudade em lembrança amorosa.

A seguir, veja algumas dicas para lidar com o luto pela perda de um pet.

1. Permita-se sentir e viver o luto

O primeiro passo é aceitar o que está acontecendo. Fingir que está tudo bem ou reprimir emoções apenas prolonga o sofrimento. Permita-se chorar, lamentar, sentir raiva e tristeza — tudo isso faz parte do processo natural da perda. Cada lágrima expressa o amor e a conexão que existia.

Dar espaço às emoções ajuda a compreender que o luto é uma forma de honrar a relação vivida. Reprimir sentimentos pode gerar ansiedade e adoecimento emocional, enquanto os acolher é o início da cura. “É preciso que esse luto seja vivido em toda sua intensidade e duração para então começar o processo de elaboração e ressignificação de toda essa dor”, orienta a psicóloga Denise Cordeiro.

2. Fale sobre o que sente e compartilhe lembranças

Falar sobre a perda com pessoas que entendem sua dor é essencial. Amigos, familiares ou grupos de apoio especializados em luto animal podem oferecer conforto e empatia. Relatar histórias, lembrar momentos engraçados e dividir fotos ajuda a transformar o sofrimento em homenagem.

“A rede de apoio é essencial nesse processo doloroso, sendo uma assistência potente no enfrentamento da dor, da solidão e é eficaz no acolhimento. Falar sobre o que sente de forma livre e segura tem uma ação reparadora significativa, principalmente quando por meio dos entes queridos e profissionais de saúde mental ”, explica Denise Cordeiro.

Compartilhar o que o pet significava em sua vida faz perceber que o amor permanece, mesmo após a partida. Esse diálogo é também uma forma de validar o que foi vivido e aliviar a solidão que o luto traz.

3. Crie um ritual de despedida

Rituais ajudam a simbolizar o encerramento de um ciclo. Acender uma vela, plantar uma árvore, escrever uma carta de despedida ou montar um cantinho de lembranças são maneiras de expressar o amor e marcar a passagem do pet .

Esses gestos concretos permitem canalizar o sofrimento em algo simbólico e transformador. O ritual não elimina a dor, mas cria um espaço para o afeto continuar existindo, agora em forma de memória e gratidão.

4. Cuide da sua rotina e do seu bem-estar

Após a perda, o cotidiano pode parecer sem sentido. Mesmo assim, é importante manter uma rotina mínima: acordar em horários regulares, alimentar-se bem, sair de casa e tentar dormir corretamente. Pequenos hábitos ajudam o corpo e a mente a se reequilibrar.

O luto é cansativo e pode afetar o apetite, o sono e a energia. Cuidar de si é uma forma de respeito pelo amor que o pet deixou. Aos poucos, retomar atividades diárias contribui para restaurar o equilíbrio emocional.

5. Aceite que sentimentos de culpa são comuns

É comum se questionar: “E se eu tivesse feito mais?” ou “será que ele sofreu?”. Esses pensamentos fazem parte do luto, mas precisam ser tratados com compaixão. Nenhum tutor é perfeito, e o amor oferecido ao longo da vida do pet é o que realmente importa.

Substituir a culpa pela gratidão ajuda a aliviar o peso emocional. É possível escrever uma carta expressando tudo o que gostaria de dizer e guardá-la como símbolo de despedida e perdão.

6. Guarde lembranças boas como forma de amor

Guardar fotos, brinquedos ou coleiras pode ser doloroso no início, mas, com o tempo, esses objetos se tornam lembranças afetuosas. Criar um álbum de recordações ou um mural com imagens felizes ajuda a manter viva a história compartilhada.

Reviver bons momentos transforma o luto em saudade positiva. Essa mudança de olhar — da dor para o carinho — é uma das etapas mais importantes da aceitação.

7. Dê tempo ao tempo

O luto não tem prazo para acabar. Cada tutor tem o seu ritmo, e apressar o processo pode gerar frustração. Haverá dias de lágrimas e dias de serenidade, e tudo isso faz parte. Respeitar o próprio tempo é respeitar a história vivida com o pet .

“O processo de luto é atemporal, ou seja, não tem um tempo certo para findar, ele pode durar o tempo que for preciso para ser elaborado, variando de dias a anos”, explica a psicóloga. Aos poucos, o sofrimento se torna mais brando, e o tutor aprende a conviver com a ausência de maneira mais leve, guardando o amor em outro formato.

8. Busque apoio profissional se precisar

Se o luto se prolongar e afetar a vida diária — com sintomas de depressão , isolamento ou culpa constante —, buscar ajuda de um psicólogo é um passo importante. “É muito comum que as perdas levem as pessoas a terem sintomas depressivos ou desencadear uma depressão; por isso, é fundamental que estejam acompanhadas por profissionais de saúde mental para passarem por esse momento da forma menos danosa possível”, alerta Denise Cordeiro.