Adriana Esteves e Murilo Benício aceitam participar de ‘Avenida Brasil 2’, diz jornalista

Globo aposta em continuação de trama que virou fenômeno, com previsão de estreia para 2027

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 16:59

Atores viveram Carminha e Tufão na trama
Atores viveram Carminha e Tufão na trama Crédito: Reprodução | Globo

“Avenida Brasil” (2012) foi uma das novelas de maior sucesso da TV Globo, sendo reprisada em diversos países, e como fez como “Eita Mundo Bom!”, com sua continuação, a novela das 9 vai ter continuação. A informação foi divulgada pelo site “Na Telinha”.

De acordo com o site, João Emmanuel Carneiro já teria aceitado a proposta e começado a desenvolver os primeiros esboços da nova fase da trama, que tem estreia prevista para meados de 2027.

Segundo a jornalista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, Adriana Esteves e Murilo Benício aceitaram o convite para reviver Carminha e Tufão, personagens que marcaram suas carreiras e conquistaram o público.

A novela deve ocupar o horário nobre após “Quem Ama Cuida”, próxima obra de Walcyr Carrasco, que estreará depois de “Tres Graças”, atual novela das 9.

A produção é uma aposta em continuações de grandes sucessos, ao invés de remakes, como foi o caso de “Vale Tudo”, que gerou várias polêmicas.

