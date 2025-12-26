NOVELA DAS 6

Desconfiado, Candinho confronta Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (26)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

O capítulo desta sexta-feira (26) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções, revelações e momentos de celebração que vão aquecer o coração do público da novela das seis da TV Globo. A trama, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.

Desconfiado, Candinho confronta Lourival sobre a proximidade dele com Dita, levantando suspeitas sobre suas verdadeiras intenções. A cantora, por sua vez, deixa claro que não aceita a ajuda de Lourival, mostrando firmeza em suas escolhas.

Enquanto isso, Celso surpreende ao demonstrar carinho e delicadeza com Anabela, o que acaba interferindo nos planos de Estela. Ela confessa a Túlio que não conseguiu conversar com Celso sobre o fim do noivado justamente por causa da menina.

O capítulo também traz momentos de introspecção: Asdrúbal se abre em confissão com o padre, e Haydée sofre ao perceber que Lúcio ainda não teve coragem de revelar um segredo que pode mudar tudo.

Em meio às reviravoltas, o romance ganha espaço quando Maria Divina beija Zé dos Porcos, arrancando suspiros. Já Lourival vence uma aposta contra Ernesto, que acaba humilhado ao ser exposto publicamente pelas ruas.

Candinho, Dita, Quitéria, Quincas e as crianças chegam ao sítio, onde o amor é celebrado em família. Um momento de união, felicidade e esperança marca o encerramento do capítulo.