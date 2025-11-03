Presidente da Alba, Ivana Bastos é internada na UTI

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 18:10
A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), foi hospitalizada nesta segunda-feira (3). A deputada estadual foi diagnosticada com uma inflamação intestinal e conduzida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
De acordo com a assessoria de comunicação da Casa, a parlamentar foi diagnosticada com colite, um processo inflamatório intenso no intestino.
Presidente da Alba, Ivana Bastos
"Em razão do quadro de desidratação e da necessidade de tratamento com antibióticos intravenosos, a parlamentar foi encaminhada para a UTI, onde permanece sob observação e acompanhamento rigoroso da equipe médica", informou a Assembleia. Não foi informada a unidade de saúde em que a presidente está sendo atendida.
A presidente da Assembleia encontra-se consciente e apresenta quadro de saúde estável. Por orientação médica, a deputada ficará temporariamente afastada das atividades legislativas até a recuperação completa.