Presidente da Alba, Ivana Bastos é internada na UTI

Parlamentar foi hospitalizada nesta segunda-feira (3)

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 18:10

Crédito: Divulgação

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), foi hospitalizada nesta segunda-feira (3). A deputada estadual foi diagnosticada com uma inflamação intestinal e conduzida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a assessoria de comunicação da Casa, a parlamentar foi diagnosticada com colite, um processo inflamatório intenso no intestino.

"Em razão do quadro de desidratação e da necessidade de tratamento com antibióticos intravenosos, a parlamentar foi encaminhada para a UTI, onde permanece sob observação e acompanhamento rigoroso da equipe médica", informou a Assembleia. Não foi informada a unidade de saúde em que a presidente está sendo atendida.

A presidente da Assembleia encontra-se consciente e apresenta quadro de saúde estável. Por orientação médica, a deputada ficará temporariamente afastada das atividades legislativas até a recuperação completa.

Salvador Deputados Alba

