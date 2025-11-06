Homem é morto com mais de 40 tiros após ter casa invadida na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:41
Um homem de 40 anos foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (6). O crime aconteceu no distrito de Humildes, em Feira de Santana, a 114km de Salvador.
De acordo com a Polícia Civil, Daniel Lacerda Fiuza foi surpreendido por suspeitos armados que invadiram a residência onde ele se encontrava, efetuaram disparos e fugiram em seguida.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Policiais militares foram acionados e isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que fez a retirada do corpo. Ainda não se sabe a motivação para o crime.
A última publicação nas redes sociais foi no dia 30 de setembro. Daniel postou um vídeo cantando uma música religiosa. A Polícia Civil agora cumpre oitivas e diligências investigativas com o objetivo de esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação do crime.