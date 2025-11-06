CRIME

Homem é morto com mais de 40 tiros após ter casa invadida na Bahia

Caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (6)

Yan Inácio

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:41

Daniel Lacerda Fiuza foi surpreendido por suspeitos quando estava em casa Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um homem de 40 anos foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (6). O crime aconteceu no distrito de Humildes, em Feira de Santana, a 114km de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, Daniel Lacerda Fiuza foi surpreendido por suspeitos armados que invadiram a residência onde ele se encontrava, efetuaram disparos e fugiram em seguida.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5

Policiais militares foram acionados e isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que fez a retirada do corpo. Ainda não se sabe a motivação para o crime.