Mulher é morta a facadas na Bahia; suspeito havia sido solto após agredir vítima

Crime aconteceu em Guanambi, no sudoeste da Bahia

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:06

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante na última quarta-feira (5), por suspeita de feminicídio contra a companheira de 53 anos, identificada como Sirleide da Silva Pinto. O crime aconteceu na zona rural de Guanambi, no sudoeste da Bahia.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o suspeito atacou a vítima na residência dela com uma arma branca e fugiu. Ele foi localizado pouco tempo depois por agentes da PC.

A vítima do crime havia registrado uma ocorrência de violência doméstica contra o suspeito no início deste ano, quando ele recebeu uma medida protetiva e chegou a ter a prisão preventiva decretada, mas foi solto após audiência de custódia. O homem, inclusive, já havia cumprido pena por homicídio em São Paulo anteriormente.

Após a prisão, o homem foi conduzido à sede do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam), onde passou pelos exames legais e foi autuado em flagrante por feminicídio. Ele segue custodiado na sede da 22ª Coorpin/Guanambi, à disposição da Justiça.