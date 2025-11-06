Mulher é morta a facadas na Bahia; suspeito havia sido solto após agredir vítima

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:06
Um homem de 51 anos foi preso em flagrante na última quarta-feira (5), por suspeita de feminicídio contra a companheira de 53 anos, identificada como Sirleide da Silva Pinto. O crime aconteceu na zona rural de Guanambi, no sudoeste da Bahia.
De acordo com as investigações da Polícia Civil, o suspeito atacou a vítima na residência dela com uma arma branca e fugiu. Ele foi localizado pouco tempo depois por agentes da PC.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Após a prisão, o homem foi conduzido à sede do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam), onde passou pelos exames legais e foi autuado em flagrante por feminicídio. Ele segue custodiado na sede da 22ª Coorpin/Guanambi, à disposição da Justiça.
“A ação rápida das equipes foi fundamental para garantir a prisão do autor e a imediata resposta à sociedade diante de mais um caso de violência contra a mulher”, destacou a delegada Ruth Maria, titular do Neam.