Operação da PF mira esquema bilionário de tráfico de drogas por via marítima na Bahia

Ação cumpre mandados em três estados e investiga envio de toneladas de cocaína ao exterior em pesqueiros

Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:15

Barco apreendido Crédito: Divulgação/PF

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (6) as operações Mar Branco e Maiaù, que miram uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas por via marítima. A ofensiva acontece nos estados da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, com apoio da Polícia Militar baiana - por meio do Bope e da Cipe Polo - e da STelecom, vinculada à Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

Ao todo, os agentes cumprem 28 mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva, além do sequestro de duas embarcações usadas para transportar cocaína rumo ao continente europeu. Os investigados são apontados como responsáveis pela logística e pelo financiamento de grandes carregamentos da droga.

A investigação começou em abril de 2024, após a apreensão de cerca de duas toneladas de cocaína escondidas em um pesqueiro ancorado no subúrbio de Salvador. A partir daí, a PF identificou uma estrutura criminosa com atuação internacional e funções bem divididas, que envolvia desde a compra e adaptação de barcos até a ocultação e o envio da droga para fora do país.