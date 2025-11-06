Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ferreira Costa antecipa clima natalino e aposta em variedade para todos os estilos de decoração

Lojas nos Barris e na Paralela reúnem opções que vão do tradicional ao moderno

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 12:19

Ferreira Costa em Salvador
Ferreira Costa em Salvador Crédito: Reprodução

As lojas Ferreira Costa, nos Barris e na Avenida Paralela, já entraram no clima de Natal. A rede aposta em variedade para atender diferentes estilos e bolsos, com desde as tradicionais árvores e guirlandas até itens de mesa posta e utensílios de cozinha com temática natalina.

Entre as tendências, os tons clássicos — vermelho, verde e dourado — continuam em alta, enquanto o branco, o prata e os metálicos aparecem como opções para quem prefere uma decoração moderna. Luzes de LED em diversos formatos também ganham destaque, combinando efeito decorativo e baixo consumo de energia.

Ferreira Costa em Salvador

Ferreira Costa em Salvador por Reprodução
Ferreira Costa em Salvador por Reprodução
Ferreira Costa em Salvador por Reprodução
Ferreira Costa em Salvador por Reprodução
1 de 4
Ferreira Costa em Salvador por Reprodução

A mesa posta é outro ponto forte. Jogos de jantar, sousplats, taças e toalhas com estampas natalinas ajudam a compor a ceia. Há também itens funcionais, como formas para biscoitos, aventais e potes temáticos.

Para quem busca praticidade ou quer gastar menos, há alternativas como miniárvores, kits de enfeites prontos, almofadas e adesivos decorativos. As opções estão disponíveis nas duas unidades da Ferreira Costa em Salvador.

Leia mais

Imagem - Ferreira Costa tem descontos de até 60% em Black Friday antecipada

Ferreira Costa tem descontos de até 60% em Black Friday antecipada

Imagem - Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar

Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar

Imagem - Ferreira Costa oferece estacionamento gratuito durante feriado

Ferreira Costa oferece estacionamento gratuito durante feriado

Tags:

Promoção Salvador Lojas Natal

Mais recentes

Imagem - Feira oferece encaminhamentos para emissão gratuita de carteiras de identidade

Feira oferece encaminhamentos para emissão gratuita de carteiras de identidade
Imagem - Mais de 50% dos beneficiários podem ter Bolsa Família cortado até dezembro; veja como evitar

Mais de 50% dos beneficiários podem ter Bolsa Família cortado até dezembro; veja como evitar
Imagem - Suspeito de torturar e matar homem durante ataque no Dique do Tororó é preso

Suspeito de torturar e matar homem durante ataque no Dique do Tororó é preso

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)