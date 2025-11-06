Ferreira Costa antecipa clima natalino e aposta em variedade para todos os estilos de decoração

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 12:19
As lojas Ferreira Costa, nos Barris e na Avenida Paralela, já entraram no clima de Natal. A rede aposta em variedade para atender diferentes estilos e bolsos, com desde as tradicionais árvores e guirlandas até itens de mesa posta e utensílios de cozinha com temática natalina.
Entre as tendências, os tons clássicos — vermelho, verde e dourado — continuam em alta, enquanto o branco, o prata e os metálicos aparecem como opções para quem prefere uma decoração moderna. Luzes de LED em diversos formatos também ganham destaque, combinando efeito decorativo e baixo consumo de energia.
Ferreira Costa em Salvador
A mesa posta é outro ponto forte. Jogos de jantar, sousplats, taças e toalhas com estampas natalinas ajudam a compor a ceia. Há também itens funcionais, como formas para biscoitos, aventais e potes temáticos.
Para quem busca praticidade ou quer gastar menos, há alternativas como miniárvores, kits de enfeites prontos, almofadas e adesivos decorativos. As opções estão disponíveis nas duas unidades da Ferreira Costa em Salvador.