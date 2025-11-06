CRIME

Casal que roubava motoristas de aplicativo é preso em motel na Bahia

Outro suspeito foi preso em casa durante ação da polícia

Maysa Polcri

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 14:34

Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí Crédito: Ascom PCBA

Três pessoas foram presas em Vitória da Conquista, na Bahia, por assaltos cometidos contra motoristas por aplicativos. Um homem e uma mulher foram localizados em um motel, enquanto a terceira pessoa foi presa em casa. Três veículos roubados foram recuperados pela polícia.

As investigações apontam que a mulher, de 19 anos, atuava solicitando as corridas por meio de aplicativo, atraindo as vítimas para emboscadas. No momento da chegada dos motoristas, dois homens, um borracheiro de 21 anos, companheiro da mulher, e outro suspeito de 19 anos entravam no carro. Os assaltos eram anunciados em outro ponto da cidade.

Veículos foram recuperados e armas apreendidas 1 de 4

Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista localizaram o casal em um motel, no bairro Terras do Remanso. O terceiro envolvido foi preso em uma casa. As vítimas reconheceram os suspeitos e confirmaram que fizeram transferências bancárias ao serem ameaçadas.

Com o casal, foram apreendidos um simulacro de pistola modelo 24/7, aparelhos celulares e dois cartões bancários pertencentes a uma das vítimas. A ação resultou ainda na recuperação de três veículos: uma Honda/Pop 110i ES, de cor preta; um Hyundai/HB20 1.0M Sense, de cor prata; e um Chevrolet/Prisma 1.4MT LT, de cor branca.