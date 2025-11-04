Acesse sua conta
Moradores protestam após morte durante operação contra o Comando Vermelho em Salvador

Manifestantes fecharam a Rua Luiz Régis Pacheco

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 15:25

Manifestantes fazem protesto no bairro do Uruguai, em Salvador
Manifestantes fazem protesto no bairro do Uruguai, em Salvador Crédito: Reprodução

Um protesto foi realizado na Rua Luiz Régis Pacheco, no bairro do Uruguai, em Salvador, após a morte de um homem durante uma operação policial. A ação teve como objetivo prender integrantes do Comando Vermelho acusados de homicídio. Na capital baiana, 33 suspeitos foram presos e um morreu em confronto, segundo a polícia. 

O homem que foi morto, de prenome Vinícius, não foi formalmente identificado pela Polícia Civil. Segundo a corporação, o suspeito reagiu à abordagem policial no bairro do Uruguai e foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, no Hospital Geral Ernesto Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante o protesto, moradores do Uruguai bloquearam um trecho da Rua Luiz Régis Pacheco e queimaram materiais. A via foi bloqueada para pedestres e veículos. Em nota, a Polícia Militar confirmou que foi acionada para liberar a via com o apoio do Corpo de Bombeiros.

Casal virou alvo de operação contra o Comando Vermelho

Casal do CV virou alvo de operação por Reprodução
Casal do CV virou alvo de operação por Reprodução

Operação Freedom 

Além das prisões, foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão e bloqueadas 51 contas bancárias vinculadas ao grupo investigado. Foram apreendidas, armas, porções de maconha, crack e cocaína. A operação na Bahia acontece uma semana após a megaoperação do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho terminar com 121 mortos. 

Os alvos da Operação Freedom são suspeitos de envolvimento em homicídios e na expansão do tráfico de drogas em Salvador e em outras cidades da Bahia. Conforme o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os resultados da operação devem contribuir para a elucidação de cerca de 30 assassinatos ocorridos na capital baiana.

Em Salvador, 33 suspeitos foram presos nos bairros da Liberdade, Uruguai, Pernambués, Narandiba e Areia Branca. No município de Aratuípe, um alvo foi alcançado, e na cidade de Eusébio, no estado do Ceará, dois suspeitos foram presos.

