URUGUAI

Moradores protestam após morte durante operação contra o Comando Vermelho em Salvador

Manifestantes fecharam a Rua Luiz Régis Pacheco

Maysa Polcri

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 15:25

Manifestantes fazem protesto no bairro do Uruguai, em Salvador Crédito: Reprodução

Um protesto foi realizado na Rua Luiz Régis Pacheco, no bairro do Uruguai, em Salvador, após a morte de um homem durante uma operação policial. A ação teve como objetivo prender integrantes do Comando Vermelho acusados de homicídio. Na capital baiana, 33 suspeitos foram presos e um morreu em confronto, segundo a polícia.

O homem que foi morto, de prenome Vinícius, não foi formalmente identificado pela Polícia Civil. Segundo a corporação, o suspeito reagiu à abordagem policial no bairro do Uruguai e foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, no Hospital Geral Ernesto Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante o protesto, moradores do Uruguai bloquearam um trecho da Rua Luiz Régis Pacheco e queimaram materiais. A via foi bloqueada para pedestres e veículos. Em nota, a Polícia Militar confirmou que foi acionada para liberar a via com o apoio do Corpo de Bombeiros.

Além das prisões, foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão e bloqueadas 51 contas bancárias vinculadas ao grupo investigado. Foram apreendidas, armas, porções de maconha, crack e cocaína. A operação na Bahia acontece uma semana após a megaoperação do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho terminar com 121 mortos.



Os alvos da Operação Freedom são suspeitos de envolvimento em homicídios e na expansão do tráfico de drogas em Salvador e em outras cidades da Bahia. Conforme o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os resultados da operação devem contribuir para a elucidação de cerca de 30 assassinatos ocorridos na capital baiana.