Caravanas e camisas personalizadas: confira os preparativos para o show de Frei Gilson em Salvador

Show religioso deve reunir cerca de 200 mil pessoas na Boca do Rio, nesta quinta-feira (25)

Larissa Almeida

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 17:00

Admiradores investem em camisa personalizada em homenagem ao Frei Gilson Crédito: Divulgação

O tradicional almoço com a família no Natal deve ser deixado de lado por pelo menos 200 mil pessoas que terão como destino, a partir das 12h, a Arena O Canto da Cidade. O motivo é considerado mais que nobre pela maioria. É que, no palco montado na Boca do Rio, está previsto o show de Frei Gilson, líder religioso que acumula mais de 25 milhões de seguidores nas redes sociais. Fora das telas, o cantor já está mobilizando admiradores, que organizaram desde caravanas até trajes personalizados em homenagem ao frei.

O padre Jaciel Bezerra, líder da Paróquia Divino Espírito Santo, conta que tem tentado, há sete anos, trazer o show do Frei Gilson para Salvador, mas que nunca conseguiu por conflito de agenda. Desta vez, o prefeito Bruno Reis e o Cardeal, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha, fizeram o convite e o cantor pôde aceitar.

“Com o convite aceito, entendemos que a estrutura da arena vai ser ideal para a realização desse grande evento. Começamos com o trabalho de oração e muita intercessão para que as coisas possam caminhar de acordo com a vontade de Deus. A perspectiva é de 200 mil pessoas e já há muita mobilização na cidade, tanto nas paróquias nos bairros quanto em cidades vizinhas”, destaca.

Só de Salvador, duas caravanas devem buscar 100 católicos nos bairros de Tancredo Neves, Santo Inácio, Mata Escura, Saboeiro e Cabula VI, e ainda haverá uma parada no Shopping da Bahia. O transporte é de responsabilidade do motorista Adailton Pereira, que administra a agência Adailton Viagens, especializada em passeios religiosos. Ele, que já levou fiéis de diferentes locais do país para shows do gênero gospel, conta que o público de Frei Gilson é um dos mais leais que já viu.

“No percurso todo, as pessoas vão rezando. É um público variado, que vai desde criança até idoso. É um público 100% católico e 90% feminino. São pessoas que já acompanham o frei, tanto no rosário quanto na pregação, e que relatam que através dele tem mudado seu modo de viver”, diz.

Uma dessas pessoas é a dona de casa Márcia de Oliveira Ferreira, 41 anos, moradora do bairro de Tancredo Neves. Com assento garantido na caravana, que custou o valor simbólico de R$ 25, ela conta que a admiração pelo frei nasceu na pandemia, quando começou a acompanhar o rosário. Desde então, ela já foi a três shows do líder religioso – sempre em esquema bate e volta –, mas não esconde a animação pela quarta oportunidade de revê-lo.

“Estou me preparando espiritualmente, porque sei que vai ser um show de muitas bênçãos. É um presente maravilhoso neste Natal e sei que o Senhor vai falar através de Frei Gilson aquelas palavras que a gente precisa para se levantar e ajudar outras pessoas. Por isso, já estou com minha blusa passadinha para chegar lá cedo. Só gosto de ficar na frente, colada na grade e prestar atenção a tudo. Quero viver o momento”, enfatiza.

Católica de berço, a fisioterapeuta Sabrina Brandão, 31, relata que estava afastada da igreja até que, no ano passado, passou a acompanhar a Quaresma de São Miguel Arcanjo pelo canal do Youtube do frei e se identificou tanto com os vídeos dele que se tornou uma seguidora assídua. Prova disso é que, por diversas vezes, ela acordava às 4h para rezar o rosário com ele.

“Eu passei a entender a fé católica de uma forma diferente da que via antes e o Frei Gilson foi peça fundamental para isso. Vejo ele como um instrumento que me trouxe de novo para a fé. Por isso, tenho muita admiração por ele. Quando soube que teria show em Alagoinhas, comprei logo meu ingresso, mas não pude ir porque não chegaria a tempo para a faculdade. Então, o show aqui em Salvador é meu momento”, afirma.

Segundo Sabrina, a família toda foi avisada de que ela não compareceria ao almoço de Natal. “Eu vou e não quero saber. Vou estar única e exclusivamente preparada para o show. Já separei uma roupa confortável, encomendei uma camisa do frei, separei meu terço e meus broches, e vou levar a minha fé. Estou ansiosíssima e muito feliz de poder assistir ao show no dia de Natal. Isso só me faz acreditar que Deus faz as coisas mesmo no tempo dele. Através das pregações do frei, consegui alcançar muitas bênçãos, ele representa muito para mim”, ressalta.

Quem é Frei Gilson

Para quem ainda não conhece, vale ressaltar que Frei Gilson, nome religioso de Gilson da Silva Pupo Azevedo, é um dos religiosos mais populares da Igreja Católica no Brasil na atualidade, tendo sido o líder de audiência digital no Brasil em 2025, alcançando 153,8 milhões de visualizações, segundo o levantamento da plataforma StreamsCharts.

Frade carmelita, cantor e pregador, ele se tornou conhecido nacionalmente pelo alcance de suas transmissões ao vivo nas redes sociais, especialmente realizadas durante a madrugada, que reúnem milhões de fiéis em momentos de oração, música e reflexão. Integrante da congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, Frei Gilson encontrou na música um dos principais instrumentos de evangelização.

À frente do Ministério Som do Monte, ele popularizou canções que se tornaram trilha espiritual para muitos católicos, como “Eu Te Levantarei”, além de outras composições voltadas à esperança, à superação e à experiência da fé no cotidiano. Natural de São Paulo, Frei Gilson ingressou na vida religiosa aos 18 anos, decisão que marcou o início de uma trajetória dedicada à espiritualidade e à comunicação.

Serviço

O que: Show de Frei Gilson

Onde: Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, em Salvador

Horário: 19h

Abertura dos portões: 12h

Apresentação do Padre Jaciel Bezerra: 16h