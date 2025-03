FENÔMENO

Saiba quem é Frei Gilson, líder religioso que reuniu mais de 1 milhão de católicos em live

Ele comanda grupos de oração na madrugada

Frei Gilson, líder religioso e membro da congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, reuniu mais de 1 milhão de fiéis em uma transmissão ao vivo realizada às 4h da manhã, marcando o início da Quaresma. O evento, transmitido pelo YouTube e redes sociais, reforçou a crescente influência do frei no meio católico, onde ele já soma milhões de seguidores. >