Restaurante é interditado por falta de higiene em avenida movimentada de Feira de Santana

Medida foi anunciada pela Vigilância Sanitária da cidade

Maysa Polcri

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 16:05

Restaurante foi interditado na terça-feira (23) Crédito: Divulgação

Um restaurante localizado na avenida Getúlio Vargas, uma das mais movimentadas de Feira de Santana, na Bahia, foi interditado após fiscalização da Vigilância Sanitária. A medida foi tomada na terça-feira (23), após profissionais constatarem uma série de irregularidades que representam risco à saúde da população.

A ação foi realizada pelo órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde após uma denúncia anônima que relatava as más condições de higiene no estabelecimento. “Recebemos a denúncia e, ao realizar a averiguação, nossa equipe confirmou que as informações procediam”, afirmou Thais Marques, chefe da Vigilância Sanitária.

Os técnicos identificaram que o restaurante funcionava de forma irregular, sem alvará sanitário. Também foram encontradas falhas no armazenamento dos alimentos, descarte inadequado de restos alimentares, além de condições de higiene e estruturas precárias, como mostram imagens divulgadas pela prefeitura.