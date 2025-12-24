Restaurante é interditado por falta de higiene em avenida movimentada de Feira de Santana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 16:05
Um restaurante localizado na avenida Getúlio Vargas, uma das mais movimentadas de Feira de Santana, na Bahia, foi interditado após fiscalização da Vigilância Sanitária. A medida foi tomada na terça-feira (23), após profissionais constatarem uma série de irregularidades que representam risco à saúde da população.
A ação foi realizada pelo órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde após uma denúncia anônima que relatava as más condições de higiene no estabelecimento. “Recebemos a denúncia e, ao realizar a averiguação, nossa equipe confirmou que as informações procediam”, afirmou Thais Marques, chefe da Vigilância Sanitária.
Restaurante é interditado pela Vigilância Sanitária na Bahia
Os técnicos identificaram que o restaurante funcionava de forma irregular, sem alvará sanitário. Também foram encontradas falhas no armazenamento dos alimentos, descarte inadequado de restos alimentares, além de condições de higiene e estruturas precárias, como mostram imagens divulgadas pela prefeitura.
O local deve permanecer interditado até que sejam realizadas todas as adequações exigidas pela legislação sanitária. Este é o segundo estabelecimento do ramo alimentício interditado pela Secretaria Municipal de Saúde em um intervalo de oito dias. Em 16 de dezembro, uma pastelaria no bairro Caseb devido a condições insalubres. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados.