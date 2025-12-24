Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Otto Filho toma posse como conselheiro do TCE, enquanto nome de petista não é oficializado

Enquanto isso, nome de Josias Gomes não foi oficializado pelo governador

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 17:17

Otto Filho toma posse como conselheiro do TCE-BA
Otto Filho toma posse como conselheiro do TCE-BA Crédito: Divulgação/TCE-BA

O ex-deputado federal Otto Filho tomou posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), na terça-feira (23), em solenidade realizada no Gabinete da Presidência. Indicado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), o filho do senador Otto Alencar teve a indicação aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) um dia antes da posse. 

Otto Filho agradeceu ao apoio dos colegas e fez um breve pronunciamento. “Trabalhar com afinco, com integridade, com compromisso, com humildade, mas também com muita coragem para fazer o que é certo e justo”, falou. Os conselheiros do TCE são responsáveis pela emissão de pareceres prévios e pelo julgamento das contas dos gestores públicos.

Após ter a indicação aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alba, o nome de Otto Filho recebeu 43 votos favoráveis dos 45 deputados estaduais presentes na sessão plenária, na segunda-feira (22). Ele recebeu um voto contrário e uma abstenção. O parlamentar foi indicado para a vaga que surgiu após a aposentadoria do conselheiro Antonio Honorato de Castro Neto.

Leia mais

Imagem - Josias Gomes é aprovado para conselheiro do TCE-BA mesmo após decisão judicial contrária

Josias Gomes é aprovado para conselheiro do TCE-BA mesmo após decisão judicial contrária

Imagem - Auditoria do TCE aponta riscos em 44 pontes da Bahia; veja quais

Auditoria do TCE aponta riscos em 44 pontes da Bahia; veja quais

Imagem - Comissão da Alba aprova nome de Otto Filho para TCE

Comissão da Alba aprova nome de Otto Filho para TCE

Otto Filho tem 47 anos e nasceu em Salvador. Foi eleito deputado federal pelo PSD em 2018, exercendo o mandato entre 2019 e 2023. Foi reeleito para a Câmara Federal em 2022. Ele é formado em Administração pela Universidade Salvador (Unifacs), com pós-graduação em Controladoria para Gestão de Negócios. 

Deputado petista ainda não foi nomeado 

Na última segunda-feira (22), a Assembleia Legislativa da Bahia também aprovou a indicação do deputado federal Josias Gomes (PT) para o cargo de conselheiro do TCE. A indicação do parlamentar foi aprovada com 39 votos favoráveis e 4 contrários. O nome do petista, no entanto, está no centro de uma disputa judicial e ainda não foi oficializado. 

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) havia determinado, na sexta-feira (19), que a indicação não fosse votada pelos deputados. O posto enfrenta um imbróglio no judiciário, sob alegações de que deveria pertencer a um auditor fiscal da Corte, em processo ajuizado pela Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros-Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon). Pela decisão do TJ, a indicação do governador Jerônimo Rodrigues não deveria ter sido votada até manifestação do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o assunto.

A presidente da Alba, deputada Ivana Bastos (PSD), afirmou em entrevista que a Casa não foi notificada sobre a decisão e que, por isso, o nome de Josias Gomes foi votado em plenário. O parlamentar foi aprovado para ocupar a cadeira do conselheiro Pedro Henrique Lino de Souza, que morreu em 15 de setembro de 2024, por 39 votos favoráveis e quatro contrários. 

Enquanto o nome de Otto Alencar foi oficializado no Diário Oficial do Estado (DOE) um dia após a aprovação em plenário, na terça-feira (23), o governador ainda não nomeou Josias Gomes para o cargo de conselheiro do TCE-BA. 

Mais recentes

Imagem - Caravanas e camisas personalizadas: confira os preparativos para o show de Frei Gilson em Salvador

Caravanas e camisas personalizadas: confira os preparativos para o show de Frei Gilson em Salvador
Imagem - Restaurante é interditado por falta de higiene em avenida movimentada de Feira de Santana

Restaurante é interditado por falta de higiene em avenida movimentada de Feira de Santana
Imagem - PM é baleado de raspão durante confronto no bairro de Tancredo Neves, em Salvador

PM é baleado de raspão durante confronto no bairro de Tancredo Neves, em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Diogo Nogueira foi surpreendido por Paolla Oliveira com o término, diz jornal
01

Diogo Nogueira foi surpreendido por Paolla Oliveira com o término, diz jornal

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
02

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Imagem - Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'
03

Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'

Imagem - Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)
04

Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)