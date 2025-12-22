Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Josias Gomes é aprovado para conselheiro do TCE-BA mesmo após decisão judicial contrária

Indicação do deputado federal Otto Filho também foi aprovada por deputados estaduais

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 19:25

Josias Gomes
Josias Gomes Crédito: Divulgação

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou a indicação do deputado federal Josias Gomes (PT) para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA), em sessão realizada nesta segunda-feira (22). A indicação do parlamentar foi aprovada com 39 votos favoráveis e 4 contrários. O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) havia determinado que o nome não fosse votado pela Casa. 

O parlamentar foi aprovado para ocupar a cadeira do conselheiro Pedro Henrique Lino de Souza, que morreu em 15 de setembro de 2024. Josias Gomes foi uma indicação do governador Jerônimo Rodrigues (PT), aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alba, na última terça-feira (16).

Antes da votação em plenário, a desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus suspendeu o andamento do Mandado de Segurança Coletivo que discute a indicação para a vaga de conselheiro do TCE-BA, na sexta-feira (19). O posto enfrenta um imbróglio no judiciário, sob alegações de que deveria pertencer a um auditor fiscal da Corte.

Leia mais

Imagem - Justiça impede Alba de votar indicação de Jerônimo Rodrigues para o TCE

Justiça impede Alba de votar indicação de Jerônimo Rodrigues para o TCE

Imagem - Auditoria do TCE aponta riscos em 44 pontes da Bahia; veja quais

Auditoria do TCE aponta riscos em 44 pontes da Bahia; veja quais

Imagem - Comissão da Alba aprova nome de Otto Filho para TCE

Comissão da Alba aprova nome de Otto Filho para TCE

O processo foi ajuizado pela Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros-Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon), que questiona a indicação de pessoas sem carreira de auditor para a vaga - caso de Josias Gomes. Pela decisão do TJ-BA, a indicação não deveria ter sido votada no plenário da Alba até manifestação do STF sobre o assunto.

Também durante a sessão desta segunda-feira (22), o plenário da Alba aprovou a indicação do deputado federal Otto Filho (PSD) para o cargo de conselheiro do TCE-BA. Foram 43 votos favoráveis, um voto contrário e uma abstenção. A indicação prevê o preenchimento da vaga deixada pelo conselheiro Antônio Honorato de Castro Neto, aposentado em julho deste ano. 

Mais recentes

Imagem - Enterro de família baiana morta em acidente reúne multidão: 'Uma tragédia nas nossas vidas'

Enterro de família baiana morta em acidente reúne multidão: 'Uma tragédia nas nossas vidas'
Imagem - Contadora é presa por golpe de R$ 1,5 milhão em venda falsa de fazenda na Bahia

Contadora é presa por golpe de R$ 1,5 milhão em venda falsa de fazenda na Bahia
Imagem - Vídeo mostra suspeitos monitorando técnicos de internet e alertando facção antes de crime

Vídeo mostra suspeitos monitorando técnicos de internet e alertando facção antes de crime

MAIS LIDAS

Imagem - Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa
01

Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa

Imagem - STF suspende lei que obriga fornecimento gratuito de sacolas em mercados de Salvador
02

STF suspende lei que obriga fornecimento gratuito de sacolas em mercados de Salvador

Imagem - Ações da Alpargatas caem e empresa perde R$ 200 milhões em meio a boicote bolsonarista às Havaianas
03

Ações da Alpargatas caem e empresa perde R$ 200 milhões em meio a boicote bolsonarista às Havaianas

Imagem - Polêmica de boicote: saiba quem são os donos das Havaianas
04

Polêmica de boicote: saiba quem são os donos das Havaianas