UNIDADE DOS BARRIS

Ferreira Costa oferece estacionamento gratuito durante feriado

Home center oferece estacionamento gratuito em apoio ao desfile cívico de 7 de setembro

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 17:13

Ferreira Costa - Unidade dos Barris Crédito: Divulgação

A Ferreira Costa dos Barris disponibilizará seu amplo estacionamento gratuitamente, com 768 vagas, para o público que comparecer à região central da cidade, durante o desfile cívico do 7 de setembro.

O objetivo de facilitar o acesso ao evento e contribuir para a mobilidade urbana, a empresa reforça seu compromisso com a valorização da região central de Salvador.

