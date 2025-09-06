Ferreira Costa oferece estacionamento gratuito durante feriado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 6 de setembro de 2025 às 17:13
A Ferreira Costa dos Barris disponibilizará seu amplo estacionamento gratuitamente, com 768 vagas, para o público que comparecer à região central da cidade, durante o desfile cívico do 7 de setembro.
O objetivo de facilitar o acesso ao evento e contribuir para a mobilidade urbana, a empresa reforça seu compromisso com a valorização da região central de Salvador.
Ferreira Costa Barris
“O estacionamento gratuito é uma forma que encontramos de apoiar o desfile cívico e incentivar a participação popular nas celebrações do Dia da Independência do Brasil com segurança e comodidade”, diz Pedro Souto, gerente da loja.