Veja o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro em Salvador e RMS

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 10:57
Mesmo que seja no domingo, o feriado de 7 de Setembro, que celebra o Dia da Independência do Brasil, deve alterar o funcionamento de shoppings em Salvador. Confira abaixo os serviços que terão horários alterados:
Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)
Funcionamento: Normal
Âncoras e Praça de Alimentação: 12h às 21h
Alameda Gourmet: 12h às 22h
Lojas e Quiosques: 13h às 21h
Shopping Bela Vista
Funcionamento: Normal
Alimentação, Lazer, Âncoras e Supermercado GBarbosa: 12h às 21h
Lojas e Quiosques: 13h às 21h
Cinema, SAC, Academia Alpha Fitness e Centro Médico: Horários específicos devem ser consultados nos sites respectivos.
Shopping Center Lapa
Praça de Alimentação: 11h às 19h
Riachuelo (âncora): 11h às 17h
Demais Lojas e Quiosques: Fechados
Cinema: programação no site oficial
Shopping Itaigara
Status: Fechado no feriado.
Shopping Paseo
Youplay (área de lazer): A partir das 12h
Restaurantes: A partir das 12h
Lojas e Quiosques: Abertura opcional.
Shopping Paralela
Restaurantes: 12h às 0h
Demais lojas (não restaurantes): 12h às 21h
Ferreira Costa
Ferreira Costa Barris: 8h30 às 19h
Ferreira Costa Av. Paralela: 8h30 às 19h