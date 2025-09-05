Acesse sua conta
Veja o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro em Salvador e RMS

Feriado no domingo deve alterar funcionamento de serviços

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 10:57

Banda Marcial Escola Classe II se prepara para desfile do 7 de Setembro
Banda Marcial Escola Classe II se prepara para desfile do 7 de Setembro Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Mesmo que seja no domingo, o feriado de 7 de Setembro, que celebra o Dia da Independência do Brasil, deve alterar o funcionamento de shoppings em Salvador. Confira abaixo os serviços que terão horários alterados:

Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)
Funcionamento: Normal
Âncoras e Praça de Alimentação: 12h às 21h
Alameda Gourmet: 12h às 22h
Lojas e Quiosques: 13h às 21h

Shopping Bela Vista
Funcionamento: Normal
Alimentação, Lazer, Âncoras e Supermercado GBarbosa: 12h às 21h
Lojas e Quiosques: 13h às 21h
Cinema, SAC, Academia Alpha Fitness e Centro Médico: Horários específicos devem ser consultados nos sites respectivos.

Shopping Center Lapa
Praça de Alimentação: 11h às 19h
Riachuelo (âncora): 11h às 17h
Demais Lojas e Quiosques: Fechados
Cinema: programação no site oficial

Shopping Itaigara

Status: Fechado no feriado.

Shopping Paseo

Youplay (área de lazer): A partir das 12h

Restaurantes: A partir das 12h

Lojas e Quiosques: Abertura opcional.

Shopping Paralela
Restaurantes: 12h às 0h
Demais lojas (não restaurantes): 12h às 21h

Ferreira Costa
Ferreira Costa Barris: 8h30 às 19h
Ferreira Costa Av. Paralela: 8h30 às 19h

