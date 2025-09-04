OPERAÇÃO ESPECIAL

Veja como ficam as linhas de ônibus durante os festejos do 7 de Setembro em Salvador

Além da mudança no itinerário dos ônibus, vias serão interditadas

Monique Lobo

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 18:44

ônibus Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A operação especial de transporte para os festejos do 7 de Setembro, no próximo domingo, foi anunciada nesta quinta-feira (4), pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). De acordo com a pasta, as linhas que atendem as proximidades do Centro da cidade terão seu atendimento ampliado, assim como serão feitos desvios no tráfego em razão dos bloqueios de trânsito.

Além disso, 17 veículos da frota reguladora darão apoio à operação a partir das 13h, distribuídos entre as estações da Lapa, Pirajá, Acesso Norte e Águas Claras. Outras 18 linhas provenientes de diversos bairros com destino à região do centro irão circular em operação especial das 7h às 18h.

Essas linhas são: a 1005 - Itapuã x Lapa; 0417 - IAPI x Lapa; 1001 - Aeroporto x Sé/Lapa; 1035 - Aeroporto x Sé (via Garibaldi); 1133 - Terminal Acesso Norte x Pernambués/Lapa; 1143 - Terminal Acesso Norte x Barroquinha; 1413 - Boca da Mata x Lapa; 1340 - Estação Pirajá x Barra 1; 1341 - Estação Pirajá x Barra 2; 1388 - Estação Pirajá x Barra 3; 1034 - Parque São Cristóvão x Barroquinha; 0503 - Brotas x Lapa; 1533 - Fazenda Coutos x Lapa; 1606 - Paripe x Baixa dos Sapateiros; 1627 - Alto de Santa Terezinha x Lapa; 1628 - Rio Sena x Lapa; 1651 - Base Naval x Lapa; e Z003 - Pau Miúdo X Terminal da França / Campo Grande.

Vias interditadas

Para a realização do desfile, serão interditadas vias próximas ao evento a partir das 5h, e as linhas que circulam pelo trecho terão o itinerário modificado.

O trajeto das linhas durante o desfile ficará da seguinte maneira:

A linha 1035 – Aeroporto x Praça da Sé (via Garibaldi) deixará de acessar o Campo Grande pelo Vale do Canela, devendo seguir pela Avenida Contorno, retornar na Praça Cairu, Avenida Contorno, Vale do Canela, Praça Lord Cochrane e Avenida Garibaldi, de onde retoma seu itinerário normal.

A linha 0152 - Lapa x Barbalho/Ondina seguirá por Nazaré, pela Praça Conselheiro Almeida Couto, R. Jogo do Carneiro, Av. Joana Angélica, R. José Saramago, Av. José Joaquim Seabra, Ladeira de Santana, R. do Carro, Largo do Campo da Pólvora, R. Prof. Hugo Baltazar da Silveira, Blvd. América, R. José Leonildo de Sena, Av. Presidente Costa e Silva, Av. Vale do Tororó, Estação da Lapa, Av. Vale do Tororó, Av. Vale dos Barris, Praça João Mangabeira, Av. Vasco da Gama, Av. Anita Garibaldi, Praça Lord Cochrane, retornando ao seu itinerário.

Linhas provenientes do Corredor da Vitória com destino ao Campo Grande ou Praça da Sé: Avenida Marquês de Caravelas, Alameda Antunes, Av. Princesa Isabel, Av. Princesa Leopoldina, Viaduto de ligação Vale do Canela (Ladeira Gabriela), Vale do Canela, Av. Contorno, retorno Praça Cairu, Av. Contorno, Vale do Canela, Viaduto da Gabriela, Avenida Princesa Isabel, Porto da Barra.

Linhas provenientes do Garcia com destino à Av. Joana Angélica: Av. Anita Garibaldi, Av. Vasco da Gama, Vale dos Barris, Dique, Sete Portas, Aquidabã, Vale do Nazaré, Sesc, e daí segue seu itinerário normal.

Linhas provenientes da Garibaldi com destino:

Comércio: Av. Anita Garibaldi, Vale do Canela, Av. Contorno, e daí segue seu itinerário normal;

Cardeal da Silva: Av. Anita Garibaldi, Vale do Canela, Avenida Centenário, retorno, Ladeira do Ibit, e daí segue seu itinerário normal.



Linhas provenientes da Rua João das Botas com destino:

Comércio: Rua Leovigildo Filgueiras, Praça Lord Cochrane, Vale do Canela, Av. Contorno, e daí segue seu itinerário normal;

Corredor da Vitória: retorno Rua João das Botas, Rua Araújo Pinho, Rua Padre Feijó, Rua Baronesa de Sauípe, Rua Araújo Pinho, Rua Doutor Augusto Viana, Rua Padre Feijó, Rua Beirute, Avenida Centenário, e daí segue seu itinerário normal;



Av. Joana Angélica: Rua João das Botas, Rua Leovigildo Filgueiras, Padre Domingos de Brito, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, Dique Tororó, Acesso Viaduto dos Engenheiros, Avenida Presidente Castelo Branco, retorno, Travessa Marquês de Barbacena, Avenida Joana Angélica, e daí segue seu itinerário normal;



Barra: Rua João das Botas, Rua Leovigildo Filgueiras, Avenida Garibaldi, Vale do Canela, Ladeira da Gabriela, Rua Princesa Isabel, Rua Praguer Froes, Rua Afonso Celso, Rua Miguel Bournier, Av. Centenário, e daí segue o itinerário normal.



A Ladeira da Montanha será interditada a partir das 5h, e as linhas provenientes do Comércio em direção ao Campo Grande que utilizam a referida ladeira farão o seguinte itinerário:

Campo Grande: Av. Contorno, Vale do Canela, Avenida Reitor Miguel Calmon, retorno Viaduto dos Reis Católicos, Vale do Canela, Avenida Contorno, retomando seu itinerário normal;

Estação da Lapa: Av. Contorno, Vale do Canela, Praça Lord Cochrane, Av. Vasco da Gama, Rótula dos Barris, Estação da Lapa;



Av. Anita Garibaldi: Av. Contorno, Vale do Canela, Praça Lord Cochrane, Av. Anita Garibaldi, e daí segue seu itinerário normal;



Barra Avenida: Av. Contorno, Ladeira da Gabriela, seguindo seu itinerário normal;



Barra/Canela: Av. Contorno, retorno, Viaduto do Campo Grande, Rua. Araújo Pinho, Rua Padre Feijó, Av. Centenário, de onde retoma seu itinerário normal;



Barra/Centenário: Av. Contorno, Vale do Canela, Av. Centenário, retomando daí seu itinerário normal;



Corredor da Vitória: Av. Contorno, Vale do Canela, Retorno, Viaduto do Campo Grande, Rua Araújo Pinho, Rua Padre Feijó, R. Euclides da Cunha, Largo da Graça, Rua da Graça, Largo da Vitória, e daí segue seu itinerário normal;



Linhas provenientes do Politeama com destino:

Comércio: Politeama, Vale dos Barris, Av. Centenário, Vale do Canela, Av. Contorno, de onde segue seu itinerário normal;

Centenário: Politeama, Vale dos Barris, Av. Centenário, retomando o itinerário normal;

Campo Grande: Politeama, Vale dos Barris, Avenida Centenário, Rua Airosa Galvão, Rua Marquês de Caravelas, Avenida Princesa Isabel, Viaduto da Gabriela, seguindo seu itinerário normal;



Linhas provenientes da Av. Centenário com destino ao Comércio: Av. Centenário, Vale do Canela, Av. Contorno, e daí segue seu itinerário normal.

As linhas com destino Praça da Sé deverão fazer o seguinte itinerário: