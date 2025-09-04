Veja como ficam as linhas de ônibus durante os festejos do 7 de Setembro em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 18:44
A operação especial de transporte para os festejos do 7 de Setembro, no próximo domingo, foi anunciada nesta quinta-feira (4), pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). De acordo com a pasta, as linhas que atendem as proximidades do Centro da cidade terão seu atendimento ampliado, assim como serão feitos desvios no tráfego em razão dos bloqueios de trânsito.
Além disso, 17 veículos da frota reguladora darão apoio à operação a partir das 13h, distribuídos entre as estações da Lapa, Pirajá, Acesso Norte e Águas Claras. Outras 18 linhas provenientes de diversos bairros com destino à região do centro irão circular em operação especial das 7h às 18h.
Essas linhas são: a 1005 - Itapuã x Lapa; 0417 - IAPI x Lapa; 1001 - Aeroporto x Sé/Lapa; 1035 - Aeroporto x Sé (via Garibaldi); 1133 - Terminal Acesso Norte x Pernambués/Lapa; 1143 - Terminal Acesso Norte x Barroquinha; 1413 - Boca da Mata x Lapa; 1340 - Estação Pirajá x Barra 1; 1341 - Estação Pirajá x Barra 2; 1388 - Estação Pirajá x Barra 3; 1034 - Parque São Cristóvão x Barroquinha; 0503 - Brotas x Lapa; 1533 - Fazenda Coutos x Lapa; 1606 - Paripe x Baixa dos Sapateiros; 1627 - Alto de Santa Terezinha x Lapa; 1628 - Rio Sena x Lapa; 1651 - Base Naval x Lapa; e Z003 - Pau Miúdo X Terminal da França / Campo Grande.
Para a realização do desfile, serão interditadas vias próximas ao evento a partir das 5h, e as linhas que circulam pelo trecho terão o itinerário modificado.
O trajeto das linhas durante o desfile ficará da seguinte maneira:
A linha 1035 – Aeroporto x Praça da Sé (via Garibaldi) deixará de acessar o Campo Grande pelo Vale do Canela, devendo seguir pela Avenida Contorno, retornar na Praça Cairu, Avenida Contorno, Vale do Canela, Praça Lord Cochrane e Avenida Garibaldi, de onde retoma seu itinerário normal.
A linha 0152 - Lapa x Barbalho/Ondina seguirá por Nazaré, pela Praça Conselheiro Almeida Couto, R. Jogo do Carneiro, Av. Joana Angélica, R. José Saramago, Av. José Joaquim Seabra, Ladeira de Santana, R. do Carro, Largo do Campo da Pólvora, R. Prof. Hugo Baltazar da Silveira, Blvd. América, R. José Leonildo de Sena, Av. Presidente Costa e Silva, Av. Vale do Tororó, Estação da Lapa, Av. Vale do Tororó, Av. Vale dos Barris, Praça João Mangabeira, Av. Vasco da Gama, Av. Anita Garibaldi, Praça Lord Cochrane, retornando ao seu itinerário.
Linhas provenientes do Corredor da Vitória com destino ao Campo Grande ou Praça da Sé: Avenida Marquês de Caravelas, Alameda Antunes, Av. Princesa Isabel, Av. Princesa Leopoldina, Viaduto de ligação Vale do Canela (Ladeira Gabriela), Vale do Canela, Av. Contorno, retorno Praça Cairu, Av. Contorno, Vale do Canela, Viaduto da Gabriela, Avenida Princesa Isabel, Porto da Barra.
Linhas provenientes do Garcia com destino à Av. Joana Angélica: Av. Anita Garibaldi, Av. Vasco da Gama, Vale dos Barris, Dique, Sete Portas, Aquidabã, Vale do Nazaré, Sesc, e daí segue seu itinerário normal.
Linhas provenientes da Garibaldi com destino:
Linhas provenientes da Rua João das Botas com destino:
A Ladeira da Montanha será interditada a partir das 5h, e as linhas provenientes do Comércio em direção ao Campo Grande que utilizam a referida ladeira farão o seguinte itinerário:
Linhas provenientes do Politeama com destino:
Linhas provenientes da Av. Centenário com destino ao Comércio: Av. Centenário, Vale do Canela, Av. Contorno, e daí segue seu itinerário normal.
As linhas com destino Praça da Sé deverão fazer o seguinte itinerário: