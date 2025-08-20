Acesse sua conta
2026 será o ano dos feriadões: confira as datas e já comece a planejar suas viagens

Para quem gosta de se antecipar, já é hora de olhar o calendário e começar a traçar os próximos roteiros

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:45

Praia do Porto da Barra
Praia do Porto da Barra Crédito: Reprodução

Depois de um 2025 com poucos feriados aproveitáveis, o calendário de 2026 traz boas notícias para quem ama viajar: serão pelo menos 11 feriados prolongados ao longo do ano, com oportunidades perfeitas para pequenas escapadas, descanso ou até aquela viagem mais longa.

Entre feriados nacionais e datas regionais, como o 2 de Julho na Bahia, o ano promete uma série de “emendas” que podem render até cinco dias de folga. Para quem gosta de se antecipar, já é hora de olhar o calendário e começar a traçar os próximos roteiros.

Veja os principais feriados prolongados de 2026:

  • 1º de Janeiro (quinta-feira) – Ano Novo com possibilidade de folga até domingo.
  • Carnaval (16 e 17 de fevereiro) – Segunda e terça, com a Quarta de Cinzas facultativa: um combo de até cinco dias.
  • Sexta-feira Santa (3 de abril) – Três dias de descanso garantidos.
  • Tiradentes (21 de abril, terça-feira) – Ideal para emendar e transformar em feriado de quatro dias.
  • 1º de Maio (sexta-feira) – Dia do Trabalho com final de semana prolongado.
  • Corpus Christi (4 de junho, quinta-feira) – Ponto facultativo em muitos lugares, excelente para emendar.
  • 2 de Julho (quinta-feira) – Independência da Bahia, exclusivo no estado, e oportunidade de mais um feriadão.
  • 7 de Setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil com fim de semana estendido.
  • 12 de Outubro (segunda-feira) – Dia de Nossa Senhora Aparecida com três dias de descanso.
  • 2 de Novembro (segunda-feira) – Finados: mais um feriadão para marcar no calendário.
  • 20 de Novembro (sexta-feira) – Dia da Consciência Negra, celebrado em diversas cidades brasileiras.
  • 25 de Dezembro (sexta-feira) – Natal fechando o ano com mais uma folga prolongada.

A única data que “cai mal” em 2026 é o 15 de Novembro (Proclamação da República), que será em um domingo.

Dica de ouro: quem se antecipa, economiza

Com tantas possibilidades, a recomendação é uma só: planeje-se com antecedência. As datas mais concorridas costumam ter passagens e hospedagens com preços mais altos — por isso, quem se organiza primeiro consegue aproveitar melhor e pagar menos.

Além disso, moradores da Bahia ainda podem combinar os feriados nacionais com o 2 de Julho e aproveitar ainda mais os descansos em sequência.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia

