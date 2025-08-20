2026 será o ano dos feriadões: confira as datas e já comece a planejar suas viagens

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:45
Depois de um 2025 com poucos feriados aproveitáveis, o calendário de 2026 traz boas notícias para quem ama viajar: serão pelo menos 11 feriados prolongados ao longo do ano, com oportunidades perfeitas para pequenas escapadas, descanso ou até aquela viagem mais longa.
Entre feriados nacionais e datas regionais, como o 2 de Julho na Bahia, o ano promete uma série de “emendas” que podem render até cinco dias de folga. Para quem gosta de se antecipar, já é hora de olhar o calendário e começar a traçar os próximos roteiros.
Veja os principais feriados prolongados de 2026:
A única data que “cai mal” em 2026 é o 15 de Novembro (Proclamação da República), que será em um domingo.
Dica de ouro: quem se antecipa, economiza
Com tantas possibilidades, a recomendação é uma só: planeje-se com antecedência. As datas mais concorridas costumam ter passagens e hospedagens com preços mais altos — por isso, quem se organiza primeiro consegue aproveitar melhor e pagar menos.
Além disso, moradores da Bahia ainda podem combinar os feriados nacionais com o 2 de Julho e aproveitar ainda mais os descansos em sequência.