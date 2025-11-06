MINAS GERAIS

Casal gay é morto por envenenamento; irmã e amigo são suspeitos de planejar e executar o crime

O casal, que mantinha um relacionamento há mais de 30 anos, foi encontrado morto em circunstâncias inicialmente tratadas como naturais

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 17:49

Casal gay é morto por envenenamento; irmã e amigo são suspeitos de planejar e executar o crime Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga as mortes de Everaldo Gregório de Souza, 60 anos, e Thomas Stephen Lydon, 65, ocorridas em junho deste ano, em Governador Valadares. O casal, que mantinha um relacionamento há mais de 30 anos, foi encontrado morto em circunstâncias inicialmente tratadas como naturais. No entanto, as investigações mostraram que eles foram vítimas de envenenamento com fenobarbital, um sedativo de uso controlado. A irmã de Everaldo, de 52 anos, e um amigo do casal de 35 anos foram presos suspeitos de planejar e executar o crime. As informações são do G1 MG.

Thomas morreu no dia 20 de junho, e Everaldo, seis dias depois. Inicialmente, os registros indicavam causas naturais: o americano teria morrido em decorrência de um câncer de pele, e o companheiro, após um suposto coma alcoólico. Na ocasião, os corpos não passaram por perícia. Em julho, familiares de Everaldo procuraram a polícia. Eles denunciaram a rapidez do enterro de Thomas e o fato de Everaldo ter sido internado sem que os parentes fossem comunicados.

Com o avanço da investigação, a polícia pediu a exumação dos corpos, e o exame toxicológico de Everaldo confirmou a presença de fenobarbital no fígado, substância que, em alta dosagem, paralisa o sistema nervoso central e pode causar a morte. A irmã de uma das vítimas e um amigo do casal são apontados como os responsáveis por planejar e executar o crime. Os dois suspeitos estão presos preventivamente. Eles deverão responder por homicídio duplamente qualificado, além de falsificação e uso de documento falso.

A Justiça também determinou medidas cautelares contra a advogada do homem investigado, suspeita de orientar testemunhas a mentir e criar histórias falsas para justificar movimentações financeiras. A Polícia Civil ainda aguarda o resultado do exame toxicológico de Thomas e o laudo pericial dos documentos falsificados. As investigações apontam que ambos tinham acesso livre à casa onde o casal vivia e prestavam assistência a eles, o que facilitou a execução do plano sem levantar suspeitas iniciais.

A irmã de Everaldo e o amigo de Thomas frequentavam o lar do casal com frequência, sob o pretexto de ajudar nas rotinas diárias e cuidados de saúde. No entanto, segundo a polícia, eles se aproveitaram dessa proximidade para administrar o medicamento e manipular documentos médicos e financeiros após as mortes, tentando mascarar o crime.

A principal linha de investigação aponta motivações financeiras. Após as mortes, os suspeitos movimentaram mais de R$ 1,3 milhão em valores e bens das vítimas, incluindo o resgate de uma aplicação de R$ 379 mil e a venda do imóvel do casal, avaliado em cerca de R$ 950 mil.

Os investigadores também encontraram: uma apólice de seguro de vida em que a irmã de Everaldo aparecia como beneficiária vitalícia; uma procuração que concedia amplos poderes ao homem preso sobre Everaldo, inclusive para impedir o acesso da família ao prontuário médico. Houve ainda tentativas de transferência da casa do casal para o nome de uma terceira pessoa, o que indicava a intenção de ocultar patrimônio.