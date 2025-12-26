Acesse sua conta
Empresário causa polêmica ao lançar carne de helicóptero para moradores de Goiás

Frigorífico disse que tentou fazer fila para distribuição dos alimentos, o que não deu certo

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 16:28

Registros foram compartilhados nas redes sociais
Registros foram compartilhados nas redes sociais Crédito: Reprodução

Uma ação solidária causou polêmica nas redes sociais após vídeos de moradores correndo atrás de carnes jogadas por um helicóptero viralizarem nas redes sociais. A iniciativa partiu de um frigorífico de Goiânia (GO), que distribuiu os alimentos de forma inusitada para pessoas da cidade de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

Nas imagens que circularam nas redes sociais, é possível ver a aeronave sobrevoando uma área de pasto enquanto uma multidão de pessoas corre para garantir o alimento. As embalagens das carnes distribuídas tinham fotos do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

A ação foi promovida pelo empresário Leandro Batista Nobrega, dono do Frigorífico Goiás, e a esposa, na quarta-feira (24), véspera de Natal. Ele publicou um vídeo da distribuição das carnes e escreveu 'Natal solidário 2025'. Após a repercussão do caso, a empresa  publicou imagens que mostram o helicóptero pousado, enquanto moradores estão reunidos e crianças seguram kits de churrasco.

Em nota, a empresa informou que a decisão foi tomada por critérios de segurança e responsabilidade. "A organização tentou, por diversas vezes, estabelecer uma fila exclusiva para as crianças, visando proporcionar uma experiência segura e ordenada. Apesar dos esforços da equipe, infelizmente não houve colaboração por parte de alguns adultos, que não respeitaram a organização definida, gerando uma situação de risco". 

A confusão fez com que a aeronave precisasse decolar, segundo a empresa. "Diante dessa situação e por motivos de segurança, o helicóptero precisou decolar, não sendo possível permanecer pousado no local", acrescenta a nota. 

