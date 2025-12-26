Acesse sua conta
Corpo de mulher arrastada pelo ex em avenida é enterrado sob comoção e pedidos de 'justiça'

Tainara Souza Santos foi vítima de feminicídio

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 15:18

Corpo de vítima de feminicídio é sepultado em São Paulo
Corpo de vítima de feminicídio é sepultado em São Paulo Crédito: Jessica Bernardo/Metrópoles

Tainara Souza Santos, 31, que morreu após ser arrastada pelo ex na Marginal Tietê, em São Paulo, foi enterrada sob forte comoção nesta sexta-feira (26), no Cemitério São Pedro, na Vila Alpina, na capital paulista. Parentes e amigos estiveram presentes para se despedir da mulher, que não resistiu após ficar 25 dias internada. 

Lúcia Aparecida da Silva, mãe da vítima, abriu o cortejo ao lado do filho e irmão de Tainara, Luan Henrique. Ele disse que a última vez em que esteve com a irmã foi na noite anterior, quando foram juntos para um bar. A jovem teve as pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por Douglas Alves da Silva. O agressor está preso desde o dia 30 de novembro. 

A despedida de Tainara foi marcada por comoção, pedidos de 'justiça' e protestos contra o feminicídio. Uma faixa com os dizeres 'Ninguém vai calar a nossa voz. Somos resistência' foi levada para o sepultamento e carregada pelos presentes. 

A morte da jovem foi anunciada pela mãe de Tainara, em uma publicação nas redes sociais, na última quarta-feira (24).“É com muita dor que venho avisar que nossa guerreirinha, a Tay, nos deixou… descansou. Agradeço desde já todas as mensagens de oração, carinho e amor que vocês tiveram comigo e pela minha filha. Ela acabou de partir deste mundo cruel e está com Deus. É uma dor enorme, mas acabou o sofrimento. Agora é pedir por justiça”, escreveu.

Tainara permaneceu quase um mês internada, período em que passou por três cirurgias e foi extubada. O quadro clínico piorou após a cirurgia de segunda-feira (22), provocando a morte da jovem. 

