'Eu vou ser as pernas dela', diz mãe de mulher atropelada e arrastada por carro

Motoristas que transitavam pelo local não conseguiam acreditar no que estavam vendo:  'Tá arrastando a mina na marginal! A mina tá embaixo do carro, desgraçado'

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 08:03

Tainara Souza Santos foi arrastada pelo carro por cerca de um quilômetro
Tainara Souza Santos foi arrastada pelo carro por cerca de um quilômetro Crédito: Reprodução

Ao pensar na filha Tainara Souza Santos, 31 anos, a imagem que vem à memória da mãe dela, Lúcia Aparecida Souza da Silva, é de uma mulher forte, trabalhadora e que ama dançar. Só que agora a vida de Tainara não será mais a mesma. Ela perdeu as duas pernas após ser atropelada, no dia 29 de novembro, por um carro conduzido por Douglas Alves da Silva, 26. Arrastando Tainara por cerca de um quilômetro, ele muda de faixa e ainda realiza ultrapassagens. "Eu vou ser as pernas dela, ela tem muito amor, vai ter muito carinho da gente, das amigas, dos familiares", afirma Lúcia, mãe de Tainara. "Ela vai ser feliz de novo", diz a mãe da vítima, em entrevista ao Fantástico.

Outros motoristas que transitavam pelo local não conseguem acreditar no que estão vendo. "Tá arrastando a mina na marginal! A mina tá embaixo do carro, desgraçado", diz uma das pessoas que filmaram a cena. Tainara caminhava com um amigo depois de sair de um bar na Zona Norte de São Paulo. De repente, ocorre o atropelamento, e ela fica presa debaixo do carro dirigido por Douglas. "Eu como mãe ainda fico... Eu fico pensando assim... As pernas dela, ela no sofrimento ali, o povo buzinando, as pessoas buzinando", disse Lúcia, em entrevista ao Fantástico.

Tainara Souza Santos teve pernas amputadas após ser atropelada

Tainara Souza Santos é mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 8 por Reprodução
Tainara Souza Santos segue internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas sem risco de morte por Reprodução
Tainara Souza Santos teve as duas pernas amputadas; Polícia Civil está investigando o caso como tentativa de feminicídio por Reprodução
O suspeito seria Douglas Alves Da Silva; ele já foi identificado pela Polícia Civil, mas segue foragido e diligências estão em andamento para localizá-lo. por Reprodução
Amigos de Tainara Souza Santos pedem orações e clamam por Justiça por Reprodução
1 de 5
Tainara Souza Santos é mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 8 por Reprodução

Um amigo que também estava no carro confirmou à polícia que Douglas atropelou Tainara e ainda puxou o freio de mão e acelerou para tentar matá-la. Disse, ainda, que Douglas namorava Tainara, mas ela havia terminado o relacionamento. E que minutos antes do atropelamento, Douglas ficou enfurecido ao vê-la conversando com outro rapaz. Uma discussão começou e, por isso, de acordo com o depoimento, Douglas jogou o carro em cima de Tainara.  "Ele foi pra matar mesmo. Ele não tem coração, não tem justificativa, não tem", ressalta a mãe de Tainara.

Ela teve as duas pernas amputadas. Ela passou por mais três cirurgias e continua internada na UTI do Hospital das Clínicas, sedada e em estado grave. 

Douglas fugiu sem prestar socorro, mas foi preso no dia seguinte. Ele responde por tentativa de feminicídio. Ele já havia sido preso em 2023 por portar uma pistola 9mm. Em junho, firmou um acordo com a Justiça, confessando o crime para obter o benefício. Cinco meses depois, descumpriu o acordo e cometeu o atropelamento que deixou a vítima gravemente ferida.

"Ela é forte, ela está se recuperando, se recuperando assim devagarzinho, aos poucos", disse a mãe ao Fantástico. A defesa de Douglas Alves da Silva disse que eles não se conheciam, que a briga do Douglas era com o amigo de Tainara e que ele vai provar isso na Justiça. "Hoje foi a Tainara, amanhã a Evelyn, amanhã a Edna, amanhã a Maria, né? Gente, isso tem que mudar!", disse.

