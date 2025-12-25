CASO TAINARA SOUZA

Mãe de vítima arrastada por 1km desabafa em velório: 'Acabou o sofrimento, agora é a luta'

Família veio por redes sociais confirmar falecimento de jovem após serie de complicações no quadro nos últimos dias.

Nauan Sacramento

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 11:03

Reprodução Crédito: Redes Sociais

Após 25 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a jovem Tainara Souza Santos, de 31 anos, faleceu na noite desta quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. A confirmação da morte foi feita pelo Hospital das Clínicas e por familiares da vítima, que deixa dois filhos, de 7 e 12 anos. O óbito ocorreu na véspera de Natal, encerrando parcialmente um caso que mobilizou a capital paulista desde o final de novembro, quando Tainara foi vítima de um crime marcado pela extrema brutalidade.

Com a confirmação do falecimento, a mãe de Tainara, Lúcia Aparecida Silva, lamentou a perda em suas redes sociais, descrevendo a filha como uma "guerreira" e afirmando que, embora a dor da perda seja imensa, o sofrimento da jovem finalmente chegou ao fim.

"Oi, meus amores, boa noite. É com muita dor que venho avisar, que nossa guerreirinha Tay nos deixou. Descansou, agradeço desde já todas as mensagens de oração, carinho e amor que vocês tiveram comigo e pela minha filha. Ela acabou de partir desse mundo cruel e está com Deus. É uma dor enorme. Mas acabou o sofrimento e agora é pedir por justiça", disse Lúcia em uma postagem no Instagram.

O crime ocorreu na madrugada de 29 de novembro. De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil, o agressor, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, teria agido por ciúmes após um relacionamento casual com a vítima, não aceitando encontrá-la acompanhada em um bar. Tainara então foi atropelada por um carro conduzido por Douglas e ficou presa ao chassi do carro, onde foi arrastada por cerca de um quilômetro pela Marginal Tietê. Relatos de testemunhas e de um passageiro que estava no veículo indicam que o motorista ignorou os gritos de socorro e os alertas de que havia uma pessoa presa sob o automóvel.

Durante o período de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Tainara Souza Santos ficou em estado grave e passou por cinco cirúrgicas de alta complexidade. Devido à seriedade das lesões, foi necessária a amputação das pernas. Apesar dos procedimentos para conter infecções e dos enxertos realizados pela equipe de cirurgia plástica, o quadro clínico evoluiu para falência múltipla de órgãos nesta quarta-feira.

Para Douglas Alves, agora, assassino de Tainara, o status do processo criminal contra sofrerá alteração. O suspeito, que se encontra preso preventivamente desde o final de novembro após ser localizado em um hotel na Vila Prudente, passará a responder por feminicídio consumado.

O Ministério Público deve aditar a denúncia para incluir qualificadoras como o emprego de meio cruel e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A defesa do acusado sustenta que não houve intenção de causar a morte, versão que será confrontada com as provas técnicas e testemunhais durante a instrução processual.