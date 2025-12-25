Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mãe de vítima arrastada por 1km desabafa em velório: 'Acabou o sofrimento, agora é a luta'

Família veio por redes sociais confirmar falecimento de jovem após serie de complicações no quadro nos últimos dias.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 11:03

Reprodução Crédito: Redes Sociais

Após 25 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a jovem Tainara Souza Santos, de 31 anos, faleceu na noite desta quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. A confirmação da morte foi feita pelo Hospital das Clínicas e por familiares da vítima, que deixa dois filhos, de 7 e 12 anos. O óbito ocorreu na véspera de Natal, encerrando parcialmente um caso que mobilizou a capital paulista desde o final de novembro, quando Tainara foi vítima de um crime marcado pela extrema brutalidade.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Mulher tem as duas pernas amputadas após ser arrastada presa ao carro do ex-namorado

Com a confirmação do falecimento, a mãe de Tainara, Lúcia Aparecida Silva, lamentou a perda em suas redes sociais, descrevendo a filha como uma "guerreira" e afirmando que, embora a dor da perda seja imensa, o sofrimento da jovem finalmente chegou ao fim.

"Oi, meus amores, boa noite. É com muita dor que venho avisar, que nossa guerreirinha Tay nos deixou. Descansou, agradeço desde já todas as mensagens de oração, carinho e amor que vocês tiveram comigo e pela minha filha. Ela acabou de partir desse mundo cruel e está com Deus. É uma dor enorme. Mas acabou o sofrimento e agora é pedir por justiça", disse Lúcia em uma postagem no Instagram.

O crime ocorreu na madrugada de 29 de novembro. De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil, o agressor, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, teria agido por ciúmes após um relacionamento casual com a vítima, não aceitando encontrá-la acompanhada em um bar. Tainara então foi atropelada por um carro conduzido por Douglas e ficou presa ao chassi do carro, onde foi arrastada por cerca de um quilômetro pela Marginal Tietê. Relatos de testemunhas e de um passageiro que estava no veículo indicam que o motorista ignorou os gritos de socorro e os alertas de que havia uma pessoa presa sob o automóvel.

Durante o período de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Tainara Souza Santos ficou em estado grave e passou por cinco cirúrgicas de alta complexidade. Devido à seriedade das lesões, foi necessária a amputação das pernas. Apesar dos procedimentos para conter infecções e dos enxertos realizados pela equipe de cirurgia plástica, o quadro clínico evoluiu para falência múltipla de órgãos nesta quarta-feira.

Para Douglas Alves, agora, assassino de Tainara, o status do processo criminal contra sofrerá alteração. O suspeito, que se encontra preso preventivamente desde o final de novembro após ser localizado em um hotel na Vila Prudente, passará a responder por feminicídio consumado.

Tainara Souza Santos teve pernas amputadas após ser atropelada

Tainara Souza Santos é mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 8 por Reprodução
Tainara Souza Santos segue internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas sem risco de morte por Reprodução
Tainara Souza Santos teve as duas pernas amputadas; Polícia Civil está investigando o caso como tentativa de feminicídio por Reprodução
O suspeito seria Douglas Alves Da Silva; ele já foi identificado pela Polícia Civil, mas segue foragido e diligências estão em andamento para localizá-lo. por Reprodução
Amigos de Tainara Souza Santos pedem orações e clamam por Justiça por Reprodução
1 de 5
Tainara Souza Santos é mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 8 por Reprodução

O Ministério Público deve aditar a denúncia para incluir qualificadoras como o emprego de meio cruel e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A defesa do acusado sustenta que não houve intenção de causar a morte, versão que será confrontada com as provas técnicas e testemunhais durante a instrução processual.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico, documento essencial para o encerramento do inquérito policial. Ainda não há informações oficiais sobre o sepultamento.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Dois homens são indiciados por matar, colocar corpo de mulher em freezer e queimar restos mortais

Mulher trans é encontrada morta com a boca e as mãos amarradas na Bahia

Mulher morta após carro derrubar dois postes estava voltando de bar com amigos

Menina de 10 anos estava dormindo quando foi morta por familiar em triplo homicídio contra mulheres na Bahia

Mulher de 28 anos é morta a pedradas pelo ex-companheiro

Tags:

Crime Barbaro Feminicído são Paulo

Mais recentes

Imagem - Bolsonaro divulga carta antes de cirurgia e confirma Flávio candidato; leia íntegra

Bolsonaro divulga carta antes de cirurgia e confirma Flávio candidato; leia íntegra
Imagem - Exibição de filmes brasileiros passa a ser obrigatória nos cinemas do país

Exibição de filmes brasileiros passa a ser obrigatória nos cinemas do país
Imagem - Crianças tentam defender mãe e são mortas a marretadas pelo padrasto

Crianças tentam defender mãe e são mortas a marretadas pelo padrasto

MAIS LIDAS

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026
01

Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Imagem - Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal
02

Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal

Imagem - Crianças tentam defender mãe e são mortas a marretadas pelo padrasto
03

Crianças tentam defender mãe e são mortas a marretadas pelo padrasto

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
04

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde