Menina de 10 anos estava dormindo quando foi morta por familiar em triplo homicídio contra mulheres na Bahia

Guilherme Vicente da Silva invadiu casa em zona rural para cometer o crime

Wendel de Novais

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 09:30

Vítimas foram mortas por familiar Crédito: Reprodução

A menina Aline Silva Alves, de 10 anos, uma das vítimas do triplo homicídio cometido em vingança contra o seu pai, foi morta enquanto estava dormindo no seu quarto em uma casa na zona rural de Macaúbas, no sudoeste da Bahia. O crime foi cometido por Guilherme Vicente da Silva, 30 anos, que matou ainda Glorena de Jesus Silva, de 85 anos e Zilda Maria da Silva Alves, de 43, que era mãe da menina.

“O suspeito pegou as vítimas de surpresa dentro da casa depois de se desentender com o pai da família, tentar matá-lo e ir até a casa onde elas estavam para se vingar. A menina estava deitada quando foi morta por ele e estava coberta, o que indica que ela estava dormindo na hora do crime”, conta uma fonte policial, que fala sob anonimato com a reportagem do CORREIO.

A fonte explicou também que Guilherme cometeu o crime mesmo sendo familiar das três vítimas, já que era cunhado de Zilda, que é mãe de Aline e sobrinha de Glorena. “Guilherme estava na mata com o esposo de Zilda e houve um desentendimento entre os dois por causa de uma mangueira. Nessa briga, ele pegou uma foice e tentou matar o senhor, mas a vítima conseguiu correr e fugir dele”, relata o policial, sob anonimato.

Em seguida, de acordo com a fonte, o jovem se dirigiu a casa da família. “Eles estavam em uma mata fechada trabalhando. Quando percebeu que não ia pegar o homem, que era o alvo inicial, ele saiu do local, pegou uma moto e foi até a casa, onde surpreendeu as vítimas e cometeu os três homicídios com a foice”, completa o policial, destacando que o suspeito fugiu do local do crime em seguida.

Ainda muito abalado, o alvo inicial do crime informou à polícia que não tinha qualquer desavença com o suspeito que é descrito como uma pessoa quieta e que não costumava sair do Povoado de Lagoa Clara. No relato, ele explicou ainda que Guilherme não teria se envolvido em episódios de violência antes de cometer o crime que assustou o povoado e a cidade de Macaúbas.