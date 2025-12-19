Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Menina de 10 anos estava dormindo quando foi morta por familiar em triplo homicídio contra mulheres na Bahia

Guilherme Vicente da Silva invadiu casa em zona rural para cometer o crime

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 09:30

auto-upload
Vítimas foram mortas por familiar Crédito: Reprodução

A menina Aline Silva Alves, de 10 anos, uma das vítimas do triplo homicídio cometido em vingança contra o seu pai, foi morta enquanto estava dormindo no seu quarto em uma casa na zona rural de Macaúbas, no sudoeste da Bahia. O crime foi cometido por Guilherme Vicente da Silva, 30 anos, que matou ainda Glorena de Jesus Silva, de 85 anos e Zilda Maria da Silva Alves, de 43, que era mãe da menina.

“O suspeito pegou as vítimas de surpresa dentro da casa depois de se desentender com o pai da família, tentar matá-lo e ir até a casa onde elas estavam para se vingar. A menina estava deitada quando foi morta por ele e estava coberta, o que indica que ela estava dormindo na hora do crime”, conta uma fonte policial, que fala sob anonimato com a reportagem do CORREIO.

Suspeito matou vítimas por vingança

Foto atual de Guilherme Vicente da Silva por Reprodução
Foto antiga de Guilherme Vicente da Silva por Reprodução
Glorena de Jesus Silva, de 85 anos, Zilda Maria da Silva Alves, de 43, e a criança Aline Silva Alves, de 10 anos por Reprodução
Glorena de Jesus Silva, de 85 anos, Zilda Maria da Silva Alves, de 43, e a criança Aline Silva Alves, de 10 anos por Reprodução
Polícia Civil investiga o caso por Divulgação/PC-BA
Glorena de Jesus Silva, de 85 anos, Zilda Maria da Silva Alves, de 43, e a criança Aline Silva Alves, de 10 anos por Reprodução
1 de 6
Foto atual de Guilherme Vicente da Silva por Reprodução

A fonte explicou também que Guilherme cometeu o crime mesmo sendo familiar das três vítimas, já que era cunhado de Zilda, que é mãe de Aline e sobrinha de Glorena. “Guilherme estava na mata com o esposo de Zilda e houve um desentendimento entre os dois por causa de uma mangueira. Nessa briga, ele pegou uma foice e tentou matar o senhor, mas a vítima conseguiu correr e fugir dele”, relata o policial, sob anonimato.

Em seguida, de acordo com a fonte, o jovem se dirigiu a casa da família. “Eles estavam em uma mata fechada trabalhando. Quando percebeu que não ia pegar o homem, que era o alvo inicial, ele saiu do local, pegou uma moto e foi até a casa, onde surpreendeu as vítimas e cometeu os três homicídios com a foice”, completa o policial, destacando que o suspeito fugiu do local do crime em seguida.

Ainda muito abalado, o alvo inicial do crime informou à polícia que não tinha qualquer desavença com o suspeito que é descrito como uma pessoa quieta e que não costumava sair do Povoado de Lagoa Clara. No relato, ele explicou ainda que Guilherme não teria se envolvido em episódios de violência antes de cometer o crime que assustou o povoado e a cidade de Macaúbas.

Um dia depois do crime, de Guilherme Vicente da Silva, 30 anos, foi localizado morto na tarde da última quinta-feira (18), em uma área de Mata no Povoado de Lagoa Clara, a pouco mais de dois quilômetros do crime. Foram expedidas as guias para perícia e remoção e a necropsia vai confirmar a causa da morte. De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC), o jovem pode ter cometido o crime durante um surto psicótico.

Leia mais

Imagem - Parente matou mãe, menina de 10 anos e idosa na Bahia por vingança contra o pai da família

Parente matou mãe, menina de 10 anos e idosa na Bahia por vingança contra o pai da família

Imagem - Mãe, menina de 10 anos e idosa são mortas com golpes de foice por primo na Bahia

Mãe, menina de 10 anos e idosa são mortas com golpes de foice por primo na Bahia

Imagem - Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador

Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador

Tags:

Bahia Menina Mulheres Triplo Homicídio Morta

Mais recentes

Imagem - Voz e violão: Mateus Aleluia faz shows intimistas em Salvador

Voz e violão: Mateus Aleluia faz shows intimistas em Salvador
Imagem - Bahia e outros 16 estados entram em alerta de chuvas intensas no fim de semana

Bahia e outros 16 estados entram em alerta de chuvas intensas no fim de semana
Imagem - Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó

Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó

MAIS LIDAS

Imagem - Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó
01

Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
02

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (19 de dezembro) dá ultimato a 3 signos: os ciclos acabam agora; fantasmas do passado vão embora de uma vez por todas
03

Anjo da Guarda desta sexta (19 de dezembro) dá ultimato a 3 signos: os ciclos acabam agora; fantasmas do passado vão embora de uma vez por todas

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
04

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola