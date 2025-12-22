Acesse sua conta
Dois homens são indiciados por matar, colocar corpo de mulher em freezer e queimar restos mortais

Corpo de Fabiana Correia Cardoso, de 43 anos, não foi encontrado

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 14:56

João Pedro Souza Silva e Fabiana Corrreia Cardoso
João Pedro Souza Silva, ex companheiro de Fabiana, foi indiciado Crédito: Reprodução/TV Bahia

A Polícia Civil da Bahia concluiu o inquérito que apurou o desaparecimento de Fabiana Correia Cardoso, de 43 anos, ocorrido em setembro deste ano. Dois homens, ambos de 23 anos, foram inidiciados pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. O caso foi encaminhado ao Tribunal do Júri.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), após familiares registrarem o desaparecimento da vítima no dia 15 de setembro. O último contato com Fabiana havia ocorrido no dia 11 daquele mês. 

Cabeleireira desapareceu em setembro de 2025

Fabiana Correia Cardoso, de 43 anos
Fabiana Correia Cardoso, de 43 anos por Reprodução/TV Bahia
Fabiana Correia Cardoso, de 43 anos por Reprodução/TV Bahia
Fabiana Correia Cardoso, de 43 anos por Reprodução/TV Bahia
João Pedro Souza Silva por Reprodução/TV Bahia
Fabiana Correia Cardoso, de 43 anos por Reprodução/TV Bahia

Um dos indiciados é o ex-companheiro da vítima, João Pedro Souza Silva, e o outro, primo dele, que não teve o nome revelado. As prisões temporárias foram cumpridas em 21 de outubro e 5 de novembro, e posteriormente convertidas em prisões preventivas, por decisão judicial de 18 de dezembro. 

Fabiana mantinha uma sociedade comercial com o ex-companheiro, um dos investigados, vínculo que permaneceu mesmo após o fim do relacionamento. O segundo indiciado, primo do ex-companheiro, passou a frequentar o estabelecimento semanas antes do crime

O crime 

De acordo com a apuração, o crime ocorreu no interior de um estabelecimento comercial pertencente à vítima, no bairro de Periperi, em Salvador. Mesmo sem a localização do corpo, a materialidade do crime foi comprovada por meio de provas periciais e outros elementos técnicos reunidos durante a investigação.

Os homens relataram que a vítima foi derrubada no chão, esganada e, já semiconsciente, sofreu golpes no pescoço até a morte. Após o crime, o cadáver foi mantido em um freezer e, depois, colocado em um tonel azul. Houve tentativa de destruição do corpo com o uso de substâncias corrosivas e inflamáveis.

No dia 13 de setembro, o tonel foi transportado para um imóvel onde funcionava uma hamburgueria pertencente ao ex-companheiro da vítima, no bairro de Mussurunga, onde os restos mortais foram queimados por horas. Os resíduos remanescentes foram descartados em um container público no dia 14.

Para o delegado André Carneiro, a ausência do corpo não impede a responsabilização penal quando há provas. “Mesmo diante da tentativa deliberada de destruição de vestígios, as provas técnicas reunidas demonstram de forma inequívoca a ocorrência do homicídio e as ações posteriores voltadas à ocultação do cadáver”, afirmou.

