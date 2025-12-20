Acesse sua conta
Van que transportava pacientes bate em caminhão e cinco pessoas morrem no Rio Grande do Sul

Acidente aconteceu no trecho entre as cidades de Carazinho e Santo Antônio do Planalto

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 16:19

Van que transportava pacientes ficou destruída em acidente
Van que transportava pacientes ficou destruída em acidente Crédito: Reprodução

Cinco pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um acidente entre uma van e um caminhão na BR-386, em Carazinho, no Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu por volta das 23h15, na sexta-feira (19). Uma criança de oito anos está entre os mortos. 

As vítimas são três homens, uma mulher e uma criança que estavam na van, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo pertence à Secretaria de Saúde de Constantina e fazia o transporte de pacientes após consultas médicas em Porto Alegre, capital do estado. A viagem de volta havia atrasado por causa de um acidente na saída da capital.

As vítimas do acidente foram identificadas como Rodrigo Rodrigues Aguirre, motorista de 42 anos, e os passageiros Jandir Riboli, de 72, Therezinha Letícia Anzilheiro Riboli, de 78, Fabiel Riboli Largo, de 39, e Larissa Pedroso Largo, de 8. Fabiel e Larissa eram pai e filha.

Segundo a PRF, a pista foi totalmente bloqueada para atendimento às vítimas e liberada às 5h da manhã deste sábado (20). Resíduos de suínos transportados pelo caminhão ficaram espalhados sobre o asfalto e a limpeza antes da liberação da via.

