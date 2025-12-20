BATIDA EM ITAPUÃ

Trecho da Dorival Caymmi segue interditado e postes serão trocados após acidente que matou mulher

Passageira de 32 anos estava no banco da frente; motorista e outro passageiro ficaram feridos

Carol Neves

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 12:47

Trabalho de perícia no local do acidente Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um trecho da Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, permanece com interdição no sentido Paralela na manhã deste sábado (20) após um grave acidente que derrubou postes de energia e resultou na morte de uma mulher de 32 anos. A área segue isolada para a realização dos serviços, e ainda não há prazo oficial para a conclusão, embora exista a expectativa de liberação ainda hoje. Um desvio na outra faixa está ajudando os motoristas que seguem no sentido Aeroporto de Salvador.

Segundo informações da TV Bahia, os dois postes atingidos pelo veículo serão removidos e, posteriormente, novos postes serão instalados no local. Um deles sustentava um grande gerador, que já foi retirado e também será substituído. Durante o impacto, os equipamentos ficaram parcialmente tombados, exigindo manutenção especializada.

Por causa da ocorrência, a Transalvador interditou o trecho no sentido Avenida Paralela e montou um esquema especial de tráfego. A faixa que segue em direção a Itapuã passou a operar em mão dupla, permitindo o acesso à Paralela e ao Aeroporto. No entanto, ônibus e caminhões de grande porte não conseguem realizar a manobra, sendo orientados a fazer o desvio pela Rotatória da Água Suja.

O acidente também provocou falta de energia na região, mas, de acordo com a Coelba, o fornecimento já foi restabelecido para 99% dos clientes de Itapuã.

Passageira morreu em batida

O acidente ocorreu por volta das 5h da manhã, quando um carro colidiu contra os dois postes na Dorival Caymmi. A vítima fatal foi identificada como Kelly Ane de Castro Souza, de 32 anos, que estava no banco do passageiro da frente. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu após o impacto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Além dela, havia outro passageiro no banco de trás do veículo. O motorista, também de 32 anos, e o terceiro ocupante ficaram feridos e foram socorridos para uma unidade de saúde.

O condutor do carro foi autuado em flagrante por homicídio culposo no trânsito, quando não há intenção de matar. O caso foi registrado inicialmente no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que expediu guias de perícia e necropsia. Os laudos técnicos devem ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.