Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trecho da Dorival Caymmi segue interditado e postes serão trocados após acidente que matou mulher

Passageira de 32 anos estava no banco da frente; motorista e outro passageiro ficaram feridos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 12:47

Trabalho de perícia no local do acidente
Trabalho de perícia no local do acidente Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um trecho da Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, permanece com interdição no sentido Paralela na manhã deste sábado (20) após um grave acidente que derrubou postes de energia e resultou na morte de uma mulher de 32 anos. A área segue isolada para a realização dos serviços, e ainda não há prazo oficial para a conclusão, embora exista a expectativa de liberação ainda hoje. Um desvio na outra faixa está ajudando os motoristas que seguem no sentido Aeroporto de Salvador.

Segundo informações da TV Bahia, os dois postes atingidos pelo veículo serão removidos e, posteriormente, novos postes serão instalados no local. Um deles sustentava um grande gerador, que já foi retirado e também será substituído. Durante o impacto, os equipamentos ficaram parcialmente tombados, exigindo manutenção especializada.

Por causa da ocorrência, a Transalvador interditou o trecho no sentido Avenida Paralela e montou um esquema especial de tráfego. A faixa que segue em direção a Itapuã passou a operar em mão dupla, permitindo o acesso à Paralela e ao Aeroporto. No entanto, ônibus e caminhões de grande porte não conseguem realizar a manobra, sendo orientados a fazer o desvio pela Rotatória da Água Suja.

Acidente em Itapuã deixou mulher de 32 anos morta

Acidente aconteceu em Itapuã por Reprodução/TV Bahia
Carro bateu em dois postes por Reprodução/TV Bahia
Acidente aconteceu em Itapuã por Reprodução/TV Bahia
Movimentação após acidente em Itapuã por Reprodução/TV Bahia
Postes após o acidente por Reprodução/TV Bahia
Postes após o acidente por Reprodução/TV Bahia
Acidente em Itapuã por Reprodução/TV Bahia
Postes após o acidente por Reprodução/TV Bahia
Gerador grande será substituído por Reprodução/TV Bahia
Transalvador no local por Reprodução/TV Bahia
Carro atingiu dois postes e deixou mulher morta por Reprodução/TV Bahia
Postes serão retirados e substituídos por Reprodução/TV Bahia
Maior parte da região já está com energia por Reprodução/TV Bahia
Carro atingiu dois postes e deixou mulher morta por Reprodução/TV Bahia
Carro atingiu dois postes e deixou mulher morta por Reprodução/TV Bahia
Trabalho da perícia por Reprodução/TV Bahia
Carro atingiu dois postes e deixou mulher morta por Reprodução/TV Bahia
Carro atingiu dois postes e deixou mulher morta por Reprodução/TV Bahia
Carro atingiu dois postes e deixou mulher morta por Reprodução/TV Bahia
Desvio ajuda o trânsito na região por Reprodução/TV Bahia
Carro atingiu dois postes e deixou mulher morta por Reprodução/TV Bahia
Carro atingiu dois postes e deixou mulher morta por Reprodução/TV Bahia
Carro atingiu dois postes e deixou mulher morta por Reprodução/TV Bahia
1 de 23
Acidente aconteceu em Itapuã por Reprodução/TV Bahia

O acidente também provocou falta de energia na região, mas, de acordo com a Coelba, o fornecimento já foi restabelecido para 99% dos clientes de Itapuã.

Passageira morreu em batida

O acidente ocorreu por volta das 5h da manhã, quando um carro colidiu contra os dois postes na Dorival Caymmi. A vítima fatal foi identificada como Kelly Ane de Castro Souza, de 32 anos, que estava no banco do passageiro da frente. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu após o impacto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Além dela, havia outro passageiro no banco de trás do veículo. O motorista, também de 32 anos, e o terceiro ocupante ficaram feridos e foram socorridos para uma unidade de saúde.

O condutor do carro foi autuado em flagrante por homicídio culposo no trânsito, quando não há intenção de matar. O caso foi registrado inicialmente no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que expediu guias de perícia e necropsia. Os laudos técnicos devem ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.

Após os procedimentos iniciais, a ocorrência será encaminhada para a 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã). O motorista segue internado, sob custódia e à disposição da Justiça, e deverá prestar depoimento após receber alta médica.

Mais recentes

Imagem - O que fazer em Salvador: solidariedade digital, aventura no céu, boteco raiz, livros e jazz

O que fazer em Salvador: solidariedade digital, aventura no céu, boteco raiz, livros e jazz
Imagem - Um hábito comum do dia a dia pode prejudicar a circulação - mas a ciência aponta um aliado inesperado

Um hábito comum do dia a dia pode prejudicar a circulação - mas a ciência aponta um aliado inesperado
Imagem - Sistema de irrigação e alojamentos: polícia descobre mega plantação de maconha no Oeste da Bahia

Sistema de irrigação e alojamentos: polícia descobre mega plantação de maconha no Oeste da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Sol em Aquário muda completamente a vida de 3 signos em janeiro
01

Sol em Aquário muda completamente a vida de 3 signos em janeiro

Imagem - Anjo da Guarda orienta 2 signos neste sábado (20 de dezembro): perdoe, esse peso no coração só faz mal a você
02

Anjo da Guarda orienta 2 signos neste sábado (20 de dezembro): perdoe, esse peso no coração só faz mal a você

Imagem - Morto aos 85 anos, Lindomar Castilho matou a esposa durante show
03

Morto aos 85 anos, Lindomar Castilho matou a esposa durante show

Imagem - Mudanças! Confira os 5 signos que vão evoluir e mudar de vida em 2026
04

Mudanças! Confira os 5 signos que vão evoluir e mudar de vida em 2026