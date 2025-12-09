Acesse sua conta
Mulher de 28 anos é morta a pedradas pelo ex-companheiro

A vítima deixa quatro filhos pequenos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:09

Amanda dos Santos Souza
Amanda dos Santos Souza Crédito: Reprodução

Amanda dos Santos Souza, de 28 anos, foi morta a pedradas na manhã desta segunda-feira (8) no Parque do Prado, próximo ao bairro da Penha, em Campos dos Goytacazes (RJ). De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito é o ex-companheiro da jovem, que já tinha registros de violência doméstica e segue foragido.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o corpo de Amanda com queimaduras e ferimentos na cabeça. A área foi isolada para a perícia. A vítima deixa quatro filhos pequenos, segundo o portal G1.

O crime ocorreu em meio a uma sequência de ataques contra mulheres na cidade. No domingo (7), outra moradora foi espancada e acabou achada desacordada dentro do Rio Paraíba do Sul, nos braços do companheiro. Ela permanece internada em estado grave no Hospital Ferreira Machado. Já na quarta-feira (4), uma mulher foi morta a tiros no Parque Santa Rosa.

A Polícia Civil continua investigando os três casos.

Tags:

rio de Janeiro Feminicído

