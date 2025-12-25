CASO TAINARA

Morre no hospital mulher que foi atropelada e arrastada por 1 km pelo ex

Tainara Souza Santos, de 31 anos, ficou 25 dias internada e passou por múltiplas cirurgias

A jovem de 31 anos que foi atropelada e arrastada por um ex-companheiro na Marginal Tietê, em São Paulo, e morreu na noite desta quarta-feira (24). Tainara Souza Santos estava internada no Hospital das Clínicas da capital paulista, onde passou por uma série de cirurgias nos últimos dias.

Tainara ficou 25 dias internada. Inicialmente, esteve no Hospital Municipal Vereador José Storopolli, antes de ser transferida para o Hospital das Clínicas, onde passou por três novas cirurgias.

A família foi chamada ao hospital por volta do horário do almoço para se despedir da jovem e confirmou o falecimento, que ocorreu por volta das 19h da véspera de Natal. Tainara deixa dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 7 anos. Ainda não foram divulgados horário e local do velório e enterro.

Tainara passou pela última cirurgia na segunda-feira (22), para amputação na região da coxa, procedimento necessário para reconstrução dos glúteos. Ela também foi submetida a uma traqueostomia para retirada do tubo respiratório e a uma cirurgia plástica reparadora. Apesar de ter saído do coma induzido e sido extubada, seu quadro se agravou após a operação, e a jovem não resistiu.

Crime

O crime, tratado como tentativa de feminicídio, ocorreu por volta das 6h do dia 29 de novembro, quando Tainara deixava um bar no Parque Novo Mundo, Zona Norte de São Paulo. O autor é Douglas Alves da Silva, de 26 anos, ex-companheiro da vítima, que está preso desde 30 de novembro.

Segundo familiares, Tainara havia passado a madrugada em um forró no Bar do Tubarão, na Rua Tenente Amaro Felicíssimo, com uma amiga e um rapaz. A confusão começou quando Douglas iniciou uma discussão com eles. “Ele chegou no forró e deu um soco no cara por ciúmes. Ela saiu, e o Douglas já estava esperando lá fora. Aí faz essa tragédia. Ele vai pagar por isso, ela não merecia”, contou a amiga de Tainara, Letícia Conceição, à TV Globo.

Douglas entrou em um Volkswagen Golf preto e avançou contra Tainara, que ficou presa sob o veículo. Imagens obtidas pela polícia e pela TV Globo mostram o momento em que ela foi arrastada pela Avenida Morvan Dias de Figueiredo até a Rua Manguari, já na altura da Marginal Tietê. Testemunhas tentaram impedir o atropelamento, mas o agressor fugiu em alta velocidade.