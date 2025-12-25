Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre no hospital mulher que foi atropelada e arrastada por 1 km pelo ex

Tainara Souza Santos, de 31 anos, ficou 25 dias internada e passou por múltiplas cirurgias

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 07:08

Tainara Souza Santos tinha 31 anos
Tainara Souza Santos tinha 31 anos Crédito: Reprodução

A jovem de 31 anos que foi atropelada e arrastada por um ex-companheiro na Marginal Tietê, em São Paulo, e morreu na noite desta quarta-feira (24). Tainara Souza Santos estava internada no Hospital das Clínicas da capital paulista, onde passou por uma série de cirurgias nos últimos dias.

Tainara ficou 25 dias internada. Inicialmente, esteve no Hospital Municipal Vereador José Storopolli, antes de ser transferida para o Hospital das Clínicas, onde passou por três novas cirurgias.

Tainara Souza Santos teve pernas amputadas após ser atropelada

Tainara Souza Santos é mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 8 por Reprodução
Tainara Souza Santos segue internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas sem risco de morte por Reprodução
Tainara Souza Santos teve as duas pernas amputadas; Polícia Civil está investigando o caso como tentativa de feminicídio por Reprodução
O suspeito seria Douglas Alves Da Silva; ele já foi identificado pela Polícia Civil, mas segue foragido e diligências estão em andamento para localizá-lo. por Reprodução
Amigos de Tainara Souza Santos pedem orações e clamam por Justiça por Reprodução
1 de 5
Tainara Souza Santos é mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 8 por Reprodução

A família foi chamada ao hospital por volta do horário do almoço para se despedir da jovem e confirmou o falecimento, que ocorreu por volta das 19h da véspera de Natal. Tainara deixa dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 7 anos. Ainda não foram divulgados horário e local do velório e enterro.

Tainara passou pela última cirurgia na segunda-feira (22), para amputação na região da coxa, procedimento necessário para reconstrução dos glúteos. Ela também foi submetida a uma traqueostomia para retirada do tubo respiratório e a uma cirurgia plástica reparadora. Apesar de ter saído do coma induzido e sido extubada, seu quadro se agravou após a operação, e a jovem não resistiu.

Crime

Douglas Alves da Silva está preso
Douglas Alves da Silva está preso Crédito: Reprodução

O crime, tratado como tentativa de feminicídio, ocorreu por volta das 6h do dia 29 de novembro, quando Tainara deixava um bar no Parque Novo Mundo, Zona Norte de São Paulo. O autor é Douglas Alves da Silva, de 26 anos, ex-companheiro da vítima, que está preso desde 30 de novembro.

Segundo familiares, Tainara havia passado a madrugada em um forró no Bar do Tubarão, na Rua Tenente Amaro Felicíssimo, com uma amiga e um rapaz. A confusão começou quando Douglas iniciou uma discussão com eles. “Ele chegou no forró e deu um soco no cara por ciúmes. Ela saiu, e o Douglas já estava esperando lá fora. Aí faz essa tragédia. Ele vai pagar por isso, ela não merecia”, contou a amiga de Tainara, Letícia Conceição, à TV Globo.

Leia mais

Imagem - Suspeito de atropelar e arrastar mulher que teve pernas amputadas é baleado e preso pela polícia

Suspeito de atropelar e arrastar mulher que teve pernas amputadas é baleado e preso pela polícia

Imagem - 'Eu vou ser as pernas dela', diz mãe de mulher atropelada e arrastada por carro

'Eu vou ser as pernas dela', diz mãe de mulher atropelada e arrastada por carro

Imagem - Mulher tem as duas pernas amputadas após ser arrastada presa ao carro do ex-namorado

Mulher tem as duas pernas amputadas após ser arrastada presa ao carro do ex-namorado

Douglas entrou em um Volkswagen Golf preto e avançou contra Tainara, que ficou presa sob o veículo. Imagens obtidas pela polícia e pela TV Globo mostram o momento em que ela foi arrastada pela Avenida Morvan Dias de Figueiredo até a Rua Manguari, já na altura da Marginal Tietê. Testemunhas tentaram impedir o atropelamento, mas o agressor fugiu em alta velocidade.

No momento da prisão, Douglas tentou reagir e tomar a arma de um policial, sendo baleado. Durante a condução à delegacia, afirmou que sua intenção inicial era atropelar um acompanhante da vítima, que supostamente o teria ameaçado de morte.

Tags:

Atropelamento Tainara Souza Santos

Mais recentes

Imagem - Bolsonaro passa hoje por cirurgia de hérnia; entenda o procedimento e os riscos

Bolsonaro passa hoje por cirurgia de hérnia; entenda o procedimento e os riscos
Imagem - Dia 25 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 25 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data
Imagem - Cantor gospel morre após levar choque em loja

Cantor gospel morre após levar choque em loja

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Vini Jr. avaliada em R$ 20 milhões com boate subterrânea no Rio
01

Como é a mansão de Vini Jr. avaliada em R$ 20 milhões com boate subterrânea no Rio

Imagem - Bruno Reis anuncia data de entrega do novo viaduto da Avenida ACM
02

Bruno Reis anuncia data de entrega do novo viaduto da Avenida ACM

Imagem - Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal
03

Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
04

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde