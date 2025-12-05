TENTTIVA DE FEMINICÍIO

Mulher arrastada por 1 km segue em coma após perder pernas: 'Lutando pela vida'

Família faz alerta sobre vaquinhas falsas

A tentativa de feminicídio que chocou o Brasil no último sábado (29) segue tendo desdobramentos graves. Arrastada por aproximadamente um quilômetro após ser atropelada na Marginal Tietê, em São Paulo, Tainara Souza Santos permanece internada no Hospital das Clínicas, em coma induzido, nesta sexta-feira (5). Segundo a família, a jovem “continua lutando pela vida”.

O agressor, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso no domingo (30) em um hotel da Vila Prudente, na Zona Leste da capital. Ao ser abordado, tentou reagir e chegou a tentar tomar a arma de um policial, sendo baleado antes de ser levado à delegacia. Ele afirmou que pretendia atropelar um dos acompanhantes de Tainara, que, segundo ele, o teria ameaçado.

A dinâmica do crime foi registrada por câmeras. As imagens revelam o momento em que Douglas, ao volante de um Volkswagen Golf preto, avança contra Tainara, que cai e fica presa sob o carro. Ela é vista sendo arrastada pela Avenida Morvan Dias de Figueiredo até a Rua Manguari, já próxima à Marginal Tietê, enquanto testemunhas tentam impedir a fuga.

A confusão começou horas antes, durante um forró no Bar do Tubarão, no Parque Novo Mundo, Zona Norte. Tainara estava acompanhada de uma amiga e de um rapaz. Segundo relatos, Douglas chegou ao local e, tomado pelo ciúme, deu um soco no homem que estava com elas. A discussão avançou para a área externa. Conforme a família, Tainara havia saído algumas vezes com Douglas, mas não mantinha um relacionamento estável com ele.

“Ele chegou no forró e deu um soco no cara por ciúmes. Ela saiu, e o Douglas já estava esperando lá fora. Aí faz essa tragédia. Ele vai pagar por isso, ela não merecia”, disse a amiga Letícia Conceição à TV Globo.

Depois de ser socorrida, Tainara foi levada inicialmente ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, o Vermelhinho, onde ficou até a noite de terça-feira (2). Na sequência, conseguiu ser transferida para o Hospital das Clínicas, referência em casos graves. A família explica que o deslocamento só foi autorizado porque ela apresentou sinais relevantes de melhora.

“Ela só foi removida porque o estado dela já estava melhor, já conseguia fazer o transporte. Ela já estava interagindo bem. Ainda corre risco de pegar infecções, mas só de estar viva, interagindo assim, de estar escutando, já está movimentando a cabeça para lá e para cá, quando a gente pergunta alguma coisa, ela está entendendo, ela aperta a nossa mão. É só maravilha, é só glória”, relatou um familiar.

Desde o ataque, a jovem já passou por duas cirurgias de amputação das pernas, foi submetida à colocação de pinos no quadril e recebeu enxertos de pele, além de outros procedimentos. Mesmo assim, segue sedada.