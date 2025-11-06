Acesse sua conta
5 dicas de alongamento para fazer nos intervalos dos estudos para o Enem

Fazer pausas para alongar o corpo e relaxar a mente ajudam na concentração e melhoram o desempenho

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:40

Pequenas pausas ao longo do dia podem fazer toda a diferença para o corpo e a mente (Imagem: Thanumporn Thongkongkaew | Shutterstock)
Pequenas pausas ao longo do dia podem fazer toda a diferença para o corpo e a mente (Imagem: Thanumporn Thongkongkaew | Shutterstock)

Durante os períodos intensos de estudo, especialmente na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é comum passar longas horas sentado e concentrado nos livros. No entanto, pequenas pausas ao longo do dia podem fazer toda a diferença para o corpo e a mente. Além de aliviar tensões, os alongamentos ajudam a recuperar o foco e deixam o aprendizado mais leve e produtivo.

Segundo Klauber Menezes Penaforte, coordenador de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera, alongar o corpo entre sessões de estudo ajuda a melhorar a circulação sanguínea, reduzir a tensão muscular e aliviar o estresse acumulado. “Movimentos simples, como alongamento de braços, pescoço e coluna, podem revitalizar a mente e preparar o cérebro para absorver melhor o conteúdo”, explica.

Pausas entre os estudos para alongar

Essas pausas ativas estimulam a produção de endorfinas, contribuindo para maior disposição, memória e foco. O especialista recomenda que os alunos reservem de 3 a 5 minutos a cada hora de estudo para realizar alongamentos leves, respirando profundamente e relaxando os músculos.

Alongamentos simples ajudam a aliviar a tensão e melhorar o foco (Imagem: BongkarnGraphic | Shutterstock)
Alongamentos simples ajudam a aliviar a tensão e melhorar o foco (Imagem: BongkarnGraphic | Shutterstock)

Alongamentos para os intervalos de estudo

Abaixo, Klauber Menezes Penaforte dá 5 dicas de alongamentos simples para os intervalos de estudo :

  • Alongue o pescoço: incline a cabeça lentamente para os lados, segurando por 10 segundos de cada lado. Isso ajuda a aliviar a tensão cervical;
  • Estique os braços: entrelace as mãos e empurre-as para frente, mantendo os ombros relaxados. Segure por 15 segundos;
  • Alongue as pernas: sentado, estenda uma perna de cada vez e tente tocar a ponta dos pés com as mãos. Esse movimento melhora a circulação e reduz o desconforto nas pernas;
  • Levante-se e movimente o corpo: aproveite para caminhar um pouco, girar os ombros e fazer leves rotações de tronco;
  • Respire fundo: inspire profundamente pelo nariz e expire pela boca algumas vezes para oxigenar o cérebro e acalmar a mente.

Para aqueles que desejam potencializar o aprendizado , alongamentos podem ser combinados com breves caminhadas ou exercícios de respiração. Segundo o profissional, o importante é criar o hábito de se movimentar regularmente, mesmo nos períodos mais intensos de preparação para o exame.

Por Priscila Dezidério

