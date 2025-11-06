5 dicas de alongamento para fazer nos intervalos dos estudos para o Enem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:40
Durante os períodos intensos de estudo, especialmente na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é comum passar longas horas sentado e concentrado nos livros. No entanto, pequenas pausas ao longo do dia podem fazer toda a diferença para o corpo e a mente. Além de aliviar tensões, os alongamentos ajudam a recuperar o foco e deixam o aprendizado mais leve e produtivo.
Segundo Klauber Menezes Penaforte, coordenador de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera, alongar o corpo entre sessões de estudo ajuda a melhorar a circulação sanguínea, reduzir a tensão muscular e aliviar o estresse acumulado. “Movimentos simples, como alongamento de braços, pescoço e coluna, podem revitalizar a mente e preparar o cérebro para absorver melhor o conteúdo”, explica.
Essas pausas ativas estimulam a produção de endorfinas, contribuindo para maior disposição, memória e foco. O especialista recomenda que os alunos reservem de 3 a 5 minutos a cada hora de estudo para realizar alongamentos leves, respirando profundamente e relaxando os músculos.
Abaixo, Klauber Menezes Penaforte dá 5 dicas de alongamentos simples para os intervalos de estudo :
Para aqueles que desejam potencializar o aprendizado , alongamentos podem ser combinados com breves caminhadas ou exercícios de respiração. Segundo o profissional, o importante é criar o hábito de se movimentar regularmente, mesmo nos períodos mais intensos de preparação para o exame.
Por Priscila Dezidério