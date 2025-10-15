OFERTAS

Ferreira Costa tem descontos de até 60% em Black Friday antecipada

Campanha tem início nesta quarta-feira (15) e contempla produtos de todas as categorias

Maria Raquel Brito

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 17:27

Black Friday da Ferreira Costa começa nesta quarta-feira (15) Crédito: Divulgação

A Black Friday chegou mais cedo na Ferreira Costa. O home center iniciou a sua campanha de Black Friday 2025 nesta quarta-feira (15), com descontos de até 60% em produtos de todas as categorias. As ofertas estão presentes nas lojas dos Barris e na Paralela, no aplicativo e no site, e vão até o fim de novembro.

A expectativa é de um crescimento de 20% nas vendas em relação ao mesmo período de 2024, impulsionado por grandes setores, como de eletrodomésticos, pela integração dos canais de venda e pela variedade e qualidade de produtos.

Antes mesmo da promoção, o movimento positivo na venda de produtos voltados para pequenas reformas já tem sido perceptível, ressaltando a força das obras de fim de ano: uma pesquisa da Ferreira Costa mostrou que, na Bahia, a procura por materiais de construção, acabamento e decoração entre agosto e setembro teve um salto de 30% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo Flávia Chiba, gerente de Marketing e E-commerce da Ferreira Costa, a Black Friday é o grande momento do ano e, para muitos, a oportunidade de adquirir produtos aspiracionais e desejados para o lar.