Fim de ano aquece mercado de reformas na Bahia: vendas sobem 30% e preços acompanham

Pesquisas da Ferreira Costa e Leroy Merlin mostram crescimento na procura por materiais de construção, acabamento e decoração

Maria Raquel Brito

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 05:30

Fim de ano traz renovações no lar Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

De velhos hábitos a transformações no guarda-roupa, o ar de mudança se faz presente em todo fim do ano. Não é diferente com os imóveis: conforme o ano chega ao fim, consumidores aproveitam para renovar o lar com pintura, decoração e pequenos reparos antes das festas. Em Salvador, este momento já começou. De acordo com um levantamento da loja de materiais de construção Leroy Merlin, a unidade da capital baiana registrou um aumento de aproximadamente 30% nas vendas de serviços apenas no último mês, e a promessa é que a procura cresça ainda mais.

“Com a campanha de Natal antecipada neste ano, a expectativa é de um crescimento adicional de cerca de 20% nas próximas semanas, impulsionado também pela demanda por serviços de montagem de árvores e decoração natalina”, diz a rede de varejo, através de nota enviada pela assessoria de comunicação.

Na Ferreira Costa, o aumento também foi percebido. Uma pesquisa do home center mostra que a procura por materiais de construção, acabamento e decoração entre agosto e setembro teve um salto de 30% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Pequenas reformas como pintura de paredes e fachadas, ajustes na iluminação, atualização da decoração e troca de revestimentos, sobretudo em cozinhas e banheiros, estão entre as principais demandas nas lojas. “Além de reformas em áreas externas, como churrasqueira, deck, jardim ou pergolados, para receber amigos e familiares”, diz Pedro Souto, gerente da Ferreira Costa dos Barris.

“Esse crescimento é atribuído à força das campanhas promocionais do varejo regional, como Farra de Pisos, Pinte o 7, campanhas de tintas e a Liquida, além da disposição dos consumidores em aproveitar oportunidades reais de economia. Os festejos de Natal e fim de ano também impulsionam as vendas nesse período”, adiciona Edgar de Barros, responsável pela unidade da Paralela.

Uma dessas consumidoras é a arquiteta Isabela Fontana, de 26 anos. Atualmente no processo de montar o próprio apartamento, ela conta que o momento de iniciar a reforma foi menos para economizar do que para aproveitar a liberação do documento Habite-se, que comprova que o imóvel está adequado para habitação.

“Mais do que uma questão de preço, foi uma decisão prática de aproveitar o momento em que o imóvel ficou oficialmente disponível para uso e, ao mesmo tempo, começar a imprimir minha identidade no espaço”, conta.

Alta demanda traz salto nos preços

A demanda crescente por reformas no fim do ano se deve, sobretudo, às gratificações salariais como o 13º e a celebrações como Natal e Reveillon, períodos em que as famílias renovam a casa para receber parentes.

À medida que a procura aumenta, o que Isabela Fontana percebe é um aumento nos preços de itens de construção – confirmado por ferramentas como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M), que apontaram, respectivamente, aumentos de 0,70% e 0,21% entre agosto e setembro.

“E isso aparece claramente nos orçamentos do dia a dia: solicitei recentemente valores para vidros e espelhos, e os fornecedores explicaram que o preço só é válido até determinada data, porque há previsão de reajuste. Essa instabilidade tem se repetido em várias categorias de materiais”, diz a arquiteta.

A mudança de preços, porém, não é inesperada. Por trabalhar na área, Isabela convive com essa oscilação de fim de ano e sabia o aumento que estava prestes a encarar, e se preparou com antecedência. Outras estratégias também valem nesse momento. Também arquiteta, Carina Macedo conta que muitos clientes preferem adiar a reforma para janeiro ou fevereiro, na intenção de aproveitar promoções de queima de estoque e uma redução do valor da mão de obra depois do período de maior procura. Mais cedo ou mais tarde, uma coisa é certa: as obras não deixam de acontecer.

“Desde a pandemia tenho notado um encarecimento da construção civil, desde o material primário até a parte final de decoração. Apesar disso, as pessoas não tem deixado de reformar. Elas têm se programado melhor financeiramente ou feito reformas menores e fracionadas”, diz Carina.

As técnicas são aprovadas pelo educador financeiro Raphael Carneiro. Segundo ele, com a proximidade de um novo ano, as bonificações e o período de férias, este tende a ser um momento em que as pessoas querem renovação a todo custo. Nesse sentido, o especialista reforça que é preciso ter cautela para entender até onde os gastos podem ir.