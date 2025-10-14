Facção vira alvo de operação por tráfico e uso de laranjas para lavagem de dinheiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 08:24
Uma facção virou alvo de operação na manhã desta terça-feira (14) por homicídios, tráfico de drogas e uso de laranjas para lavagem de dinheiro em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A ação tenta desarticular setores operacionais e financeiros da organização criminosa.
Os mandados que são cumpridos, inclusive, miram suspeitos que movimentaram mais de R$ 1,2 milhão em diversas instituições bancárias utilizando CPFs de terceiros. A ofensiva é um desdobramento da primeira fase da Operação Rivais, realizada em março deste ano.
Facção virou alvo de operação em Camaçari
Na ocasião, um dos alvos foi preso temporariamente por envolvimento no assassinato de Ronaldo Correia Lima, ocorrido em dezembro de 2024, no bairro Phoc III. Na primeira fase, mais de R$ 639 mil em contas bancárias ligadas ao grupo foram bloqueados.
A operação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari (DH/Camaçari), com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).