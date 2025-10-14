Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Facção vira alvo de operação por tráfico e uso de laranjas para lavagem de dinheiro

Operação Rivais 2 acontece na Região Metropolitana de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 08:24

Facção virou alvo de operação em Camaçari
Facção virou alvo de operação em Camaçari Crédito: Polícia Civil

Uma facção virou alvo de operação na manhã desta terça-feira (14) por homicídios, tráfico de drogas e uso de laranjas para lavagem de dinheiro em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A ação tenta desarticular setores operacionais e financeiros da organização criminosa.

Os mandados que são cumpridos, inclusive, miram suspeitos que movimentaram mais de R$ 1,2 milhão em diversas instituições bancárias utilizando CPFs de terceiros. A ofensiva é um desdobramento da primeira fase da Operação Rivais, realizada em março deste ano.

Facção virou alvo de operação em Camaçari

Facção virou alvo de operação em Camaçari por Polícia Civil
Facção virou alvo de operação em Camaçari por Polícia Civil
Facção virou alvo de operação em Camaçari por Polícia Civil
Facção virou alvo de operação em Camaçari por Polícia Civil
1 de 4
Facção virou alvo de operação em Camaçari por Polícia Civil

Na ocasião, um dos alvos foi preso temporariamente por envolvimento no assassinato de Ronaldo Correia Lima, ocorrido em dezembro de 2024, no bairro Phoc III. Na primeira fase, mais de R$ 639 mil em contas bancárias ligadas ao grupo foram bloqueados.

A operação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari (DH/Camaçari), com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Leia mais

Imagem - Operação investiga desaparecimento de três jovens em Anguera e cumpre mandados judiciais

Operação investiga desaparecimento de três jovens em Anguera e cumpre mandados judiciais

Imagem - Homem é preso por fazer delegada refém durante assalto em Salvador

Homem é preso por fazer delegada refém durante assalto em Salvador

Imagem - Homem é morto a garrafadas durante briga em bar na Bahia

Homem é morto a garrafadas durante briga em bar na Bahia

Tags:

Crime Polícia

Mais recentes

Imagem - 5 fatores silenciosos que impactam a saúde dos cabelos

5 fatores silenciosos que impactam a saúde dos cabelos
Imagem - Prefeitura amplia prazo de investigação sobre vazamento de dados de pessoas com HIV

Prefeitura amplia prazo de investigação sobre vazamento de dados de pessoas com HIV
Imagem - 5 dicas para adotar o método Neurofit para emagrecer com saúde

5 dicas para adotar o método Neurofit para emagrecer com saúde

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)