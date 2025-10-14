POLÍCIA

Facção vira alvo de operação por tráfico e uso de laranjas para lavagem de dinheiro

Operação Rivais 2 acontece na Região Metropolitana de Salvador

Wendel de Novais

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 08:24

Facção virou alvo de operação em Camaçari Crédito: Polícia Civil

Uma facção virou alvo de operação na manhã desta terça-feira (14) por homicídios, tráfico de drogas e uso de laranjas para lavagem de dinheiro em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A ação tenta desarticular setores operacionais e financeiros da organização criminosa.

Os mandados que são cumpridos, inclusive, miram suspeitos que movimentaram mais de R$ 1,2 milhão em diversas instituições bancárias utilizando CPFs de terceiros. A ofensiva é um desdobramento da primeira fase da Operação Rivais, realizada em março deste ano.

Na ocasião, um dos alvos foi preso temporariamente por envolvimento no assassinato de Ronaldo Correia Lima, ocorrido em dezembro de 2024, no bairro Phoc III. Na primeira fase, mais de R$ 639 mil em contas bancárias ligadas ao grupo foram bloqueados.