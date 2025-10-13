CRIME

Homem é morto a garrafadas durante briga em bar na Bahia

Caso foi registrado na noite de domingo (12)

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:30

Luan foi morto durante uma briga contra dois homens em bar Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Luan Stefano da Silva Nunes, de 36 anos, foi morto com golpes de garrafa de vidro durante uma briga generalizada em um bar na noite de domingo (12), no povoado de Matinha de Cima, zona rural de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste da Bahia.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados após relatos de uma confusão no local. Ao chegarem, encontraram a vítima ferida com cortes provocados por uma garrafa de vidro quebrada.

De acordo com a Polícia Civil, Luan se envolveu em uma briga com outros dois homens dentro do bar. Ele chegou a ser socorrido e levado a uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Os dois suspeitos do crime foram identificados, porém seguem foragidos. Ainda não há informações sobre a motivação da discussão que resultou na morte.